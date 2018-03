37 Triệu Dân Mỹ Nhậu, Mất 17.5 Tỉ MK/Năm

Nếu chúng ta dựa vào con số, thì con số mới nhất được đưa ra bởi Cơ Quan CDC là lớn: 17.5 tỉ đô la, một con số lớn đáng kể liên quan đến những cuộc nhậu nhẹt hàng năm của những người lớn tuổi tại Mỹ, theo Live Science cho biết.Số liệu đó, được đăng trong Tạp Chí American Journal of Preventive Medicine, đến từ 37 triệu người lớn – khoảng 17% tổng dân số người lớn – là những người nhậu nhẹt say sưa, tương đương với 4 lần uống trong một lần ngồi nhậu đối với phụ nữ, 5 lần đối với đàn ông. Điều đó có nghĩa là 470 lần uống say sưa hay tương đương cho mỗi người nhậu mỗi năm, với việc uống say sưa diễn ra trung bình một lần một tuần và số lượng rượu uống mỗi lần ở mức trung bình 7.“Nghiên cứu này cho thấy rằng những người nhậu tiêu thụ số lượng lớn rượu mỗi năm, đang gia tăng cơ hội làm tổn hại chính họ và những người khác,” theo tác giả đứng đầu nghiên cứu là Robert Brewer cho biết trong một cuộc họp báo chung.Các nhà nghiên cứu đưa ra những con số này bắt nguồn từ các cuộc phỏng vấn hàng tháng trong năm 2015 với hơn 400,000 người Mỹ lớn tuổi về thói quen nhậu nhẹt của họ; những con số đó rồi được suy ra cho số liệu hàng năm.Đàn ông chịu trách nhiệm cho 80% các vụ nhậu nhẹt say sưa, và thói quen này thì thịnh hành nhất trong số những người ở lứa tuổi 18 tới 34. Tuy nhiên, hơn phân nửa tất cả những cuộc nhậu nhẹt xảy ra với những người từ 35 tuổi trở lên.