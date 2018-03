Đông Dân Nhất Hoa Kỳ: New York, Los Angeles, Chicago

LOS ANGELES -- Khu vực thành thị nào tăng trưởng nhanh nhất tại Hoa Kỳ?Đó là thành phố St. George (tiêu bang Utah) -- đứng đầu.Cư dân ở St. George, Utah, không ngạc nhiên, vì họ nhìn thấy khu vực xây nhà và xây khu thương mại đều đặn.Vê dân số, khu vực này cũng đứng đầu bản thông kê dân số Hoa Kỳ khi so sáng dân sô từ 2016 tới 2017, với 86% cư dân St. George là người mới từ ngoài tiểu bang này dọn vào.Sau đây là danh sách 10 khu vực thành thị dân số tăng ở tốc độ nhanh nhất trong khoảng 2016-2017:1. St. George, Utah, tăng 4% tới 165,662.2. Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, S.C. và N.C., 3.7% tới 447,793.3. Greeley, Colo., 3.5% tới 294,243.4. Bend-Redmond, Ore., 3.4% tới 180,675.5. Coeur d'Alene, Idaho, 2.9% tới 153,144.6. Lakeland-Winter Haven, Fla., 2.9% tới 667,018.7. Boise City, Idaho, 2.8% tới 690,810.8. Provo-Orem, Utah, 2.7% tới 601,478.9. Austin-Round Rock, Texas, 2.7% tới 2,060,558.10. The Villages, Fla., 2.5% tới 125,165.Trong khi đó, danh sách 10 khu vực thành thị đông dân nhất là:1. New York-Newark-Jersey City, N.Y. và N.J., 20.3 triệu dân.2. Los Angeles-Long Beach-Anaheim, Calif., 13.4 triệu dân.3. Chicago-Naperville-Elgin, Ill., 9.5 triệu dân.4. Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas, 7.4 triệu dân.5. Houston-The Woodlands-Sugar Land, Texas, 6.9 triệu dân.6. Washington-Arlington-Alexandria, D.C., Va., Md., và W.V., 6.2 triệu dân.7. Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Fla., 6.2 triệu dân.8. Philadelphia-Camden-Wilmington, Pa., N.J., Del., và Md., 6.1 triệu dân.9. Atlanta-Sandy Springs-Roswell, Ga., 5.9 triệu dân.10. Boston-Cambridge-Newton, Mass. và N.H., 4.8 triệu dân.