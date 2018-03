Uống Rượu: 4 Chết, 1 Mù Mắt

HANOI -- Ngộ độc là chuyện bình thường tại Việt Nam. Ngộ độc rượu lại càng thường hơn nữa.Báo Đời Sống & Pháp Lý về vụ ngộ độc rượu ở Quảng Nam: Thêm 1 người tử vong, 1 người dễ mù mắt.Như thế, nâng số ca tử vong nghi do ngộ độc rượu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam lên 4 người.Ngày 23/3, ông Doãn Bing, Chủ tịch xã Cà Dy (huyện Nam Giang, Quảng Nam) cho biết, anh Hôih Nhân (24 tuổi, thôn Pà Păng) đã tử vong sau hơn một tuần cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nghi do ngộ độc rượu. Hiện gia đình và chính quyền đang tổ chức mai táng cho anh Hôih Nhân.Một nạn nhân khác là anh Bnướch Gheo (34 tuổi, trú thôn Pà Păng) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam sức khỏe đã dần hồi phục lại. Tuy nhiên anh có dấu hiệu suy giảm thị lực nghiêm trọng, nguy cơ mù mắt.Trước đó, chiều 13/3, anh Hôih Nhân, B Nướch Gheo, A Viết Gian, A Lăng Minh và Ông Bờ Nướch A Chưm (tất cả trú thôn Pà Căng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang) đã mua rượu tại một quán tạp hóa gần nhà uống.Đến 14/3, 5 người trên bất ngờ có các triệu chứng hôn mê sâu, tím tái, khó thở… nghi bị ngộ độc nên được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nam Giang để cấp cứu nhưng 3 người đã tử vong.Bản tin báo Người Lao Động ghi nhận: Cùng mua rượu ở một cửa hàng trong thôn để uống, 4 người tử vong, 1 người có nguy cơ mù vĩnh viễn và nguyên nhân dẫn đến cái chết là do ngộ độc methanol.Chiều 23-3, ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Hôih Nhân (SN 1994; ngụ thôn Pà Păng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đã tử vong vào hôm qua (22-3) sau một tuần điều trị. Hiện bệnh nhân đã được đưa về nhà để lo hậu sự.Ông Nhân cho hay, theo kết quả xét nghiệm từ Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (đóng tại Đà Nẵng), nồng độ methanol trong máu của bệnh nhân trên lên đến 60mg/100ml. "Nguyên nhân bệnh nhân tử vong được xác định chính xác là do ngộ độc methanol" – ông Nhân khẳng định.Giám đốc BV Đa khoa Đà Nẵng cho biết thêm, 2 người anh trai Hôih Nhân là Hôih Nhinh (SN 1986) và Hôih Nhơn (SN 1992) sau một thời gian điều trị sức khỏe đã ổn định, hiện đã được cho xuất viện.Bản tin NLĐ phân tích:“Methanol là hóa chất không được phép có trong cơ thể nên khi xâm nhập cơ thể, rượu cồn công nghiệp chuyển hóa thành các axít gây tổn thương cho các tế bào, đặc biệt ở mắt, não. Ngộ độc methanol có thể gây hoại tử các tế bào não, tế bào thần kinh thị giác nên gây mù vĩnh viễn, viêm gan, sau đó trụy mạch và tử vong. Những người thoát chết cũng phải chịu di chứng nặng nề ở não, suy thận, mất trí nhớ...”