Singapore, Đi Xe Đạp, Cô Giáo, Thần Dược, Trú bão...

Xuân NiệmCó phải Việt Nam sẽ qua mặt Singapore để trở thành thung lũng Silicon trong vùng Đông Nam Á? Hay chỉ là nằm mơ? Hay chỉ là được thổi ống đu đủ?Bản tin Sputnik/The Leader viết: Việt Nam sẽ vượt Singapore trở thành Thung lũng Silicon của Đông Nam Á?Bà Nicholle Linder, Giám đốc Dịch vụ - công nghệ tài chính khu vực châu á Thái Bình Dương của Global Financial Services cho rằng, trong tương lai, cuộc chiến giành ngôi đầu trong lĩnh vực công nghệ ở Đông Nam Á sẽ là giữa TP. SG và Hà Nội.Trong khi đó, bản tin Kênh 14 kể chuyện Hà Nội: Đạp xe sang đường không quan sát, hai ông cháu bị ô tô hất tung...Vụ tai nạn xảy ra lúc 09h43p ngày 23/03 tại thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội.Vụ việc được camera an ninh của một hộ dân ven đường ghi lại. Theo đó vào lúc 9h43p sáng nay trên đường Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, chiếc xe đạp do một người đàn ông điều khiển đằng sau đèo thêm một em bé mặc đồng phục học sinh đi từ ngõ ra rồi nhanh chóng nhập thẳng vào làn giữa đường.Chiếc xe taxi từ đằng sau do quá bất ngờ không kịp xử lý nên đã đâm thẳng vào đuôi xe đạp, hất tung hai người xuống đường.Báo SGGP kê chuyện Cà Mau: Ngày 22-3, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã chấp nhận kháng cáo tăng thêm tiền bồi thường cho anh Nguyễn Vũ Ca, 22 tuổi, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cái Nước phải bồi thường thêm cho anh Nguyễn Vũ Ca số tiền 56 triệu đồng. Như vậy, với việc bị ngồi tù oan 386 ngày anh Nguyễn Vũ Ca được bồi thường 231 triệu đồng (trước đó, tòa sơ thẩm tuyên bồi thường anh này 175 triệu đồng). Ngoài ra, VKSND huyện Cái Nước phải xin lỗi công khai tại nơi cư trú của anh Nguyễn Vũ Ca.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Vũng Tàu: Thôi việc hai giáo viên mầm non giơ chân gạt, đẩy em bé...Bị quấy rầy trong giờ nghỉ trưa, hai cô giáo trường mầm non tư thục ở Vũng Tàu là Đ.T.H và T.T.H đã dùng chân đẩy, gạt một em bé và bị phụ huynh phát hiện. Hai cô giáo này đã bị cho thôi việc.Bản tin VOV kể chuyện đụng xe: vào khoảng 7 giờ sáng, xe ô tô khách 16 chỗ ngồi mang BKS 49B - 011.32 chạy với tốc độ cao theo hướng TP SG – Đà Lạt.Khi đi đến Km142 - Quốc lộ 20, thuộc địa bàn xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) thì bất ngờ mất lái, đâm vào lan can bảo vệ bên phải làn đường rồi lật nhào nhiều vòng.Vụ tai nạn khiến 3 người gồm tài xế, phụ xe và 1 hành khách bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.Báo Xã Luận kể chuyện Cần Thơ: Xử phạt 40 triệu đồng vụ ‘thần dược’ trị tiểu đường...Phòng Y tế quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng cho bà Lâm Kim Xuyến do bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành.Báo Pháp Luật kể chuyện Nha Trang: Đi tù vì không chịu… trú bão...Sáng 23-3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hào (SN 1999) 2 năm tù, Nguyễn Văn Nhật (SN 2000) 6 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ....Theo cáo trạng, chiều ngày 3-11-2017, Hào cùng với em họ là Nhật ngồi ăn uống tại nhà của Hào. Đến khoảng 20h cùng ngày thì có cán bộ phường Vĩnh Trường, Nha Trang đến vận động người dân sơ tán đến trường học để tránh bão 12 sắp đổ bộ vào Nha Trang.Infonet kể chuyện Lâm Đồng: Xe tải đâm gãy barie trạm BOT, tài xế tử vong.Sau khi mất thắng, chiếc xe tải đã đâm gãy barie trạm thu phí BOT Liên Đầm (huyện Di Linh, Lâm Đồng) và húc tiếp xe khác khiến tài xế tử vong....Sau cú va chạm, xe tải do anh Hoàng điều khiển dính chặt vào đuôi xe tải của tài xế K’Brôi và bị biến dạng hoàn toàn, anh Hoàng bị mắc kẹt trong cabin và sau đó đã tử vong.Ngành đường mía VN thê thảm, theo CafeF/Người Đồng Hành: Năm 2018 được cho là thời điểm khó khăn nhất của ngành đường theo chu kỳ 5-7 năm/lần. Chi phí sản xuất của các nhà máy hiện dao động 11.000 - 13.000 đồng/kg. Một số nhà máy đã phải hạ giá đường xuống 11.500 đồng/kg nhưng vẫn phải bán. Trong khi đó, đường nhập lậu bán với giá chỉ 11.000 đồng/kg.Mặt khác, bắt đầu từ năm nay, hiệp định thương mại tự do ATIGA có hiệu lực, hạn ngạch thuế quan nhiều mặt hàng được gỡ bỏ trong đó có đường. Ngành đường Việt Nam sẽ phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ nước ngoài, đặc biệt là Thái Lan.Trong số 10 nhà máy mía đường tại Đồng bằng sông Cửu Long thì đến nay đã có 4 nhà máy phải đóng cửa do sản xuất không hiệu quả.Bây giờ là chuyện đàn bò vào thành phố, theo VTV: Tối 21/3, một sự việc hi hữu đã xảy ra trên cầu Phú Mỹ, TP.SG khi một xe tải biển số Cần Thơ chở gần 20 con bò Australia từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Long An giết thịt đã gặp sự cố vì dốc cầu cao nhưng buộc cửa không kỹ nên làm bò rơi xuống đường.Tuy nhiên, do không có thiết bị chuyên dùng, bò lại thuộc dạng thả đàn, không có dây buộc nên họ đành bất lực để bò chạy xuôi chạy ngược suốt chiều dài 2 km của cầu trong cả giờ đồng hồ.