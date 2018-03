Thư Thiếu Nhi: Gương Thiếu Nhi

Katherine CommaleCác bạn thân mến,Các bạn có thể ngờ được một em bé 5 tuổi đã có những việc làm cứu sống hàng triệu trẻ em ở Châu Phi không? Đó là em Katherine Commale, sinh ở Mỹ. Khi em xem truyền hình thấy đoạn phóng sự trung bình cứ 30 giây có một trẻ em chết do bệnh sốt rét, cô hỏi mẹ có cách nào cứu sống những bạn nhỏ đó không? Người mẹ cho biết, trẻ chết vì cha mẹ các em nghèo quá, không mua được loại mùng (màn) được ngâm qua thuốc chống muỗi để khỏi bị muỗi đốt. Bé Katherine bắt đầu nhịn ăn sáng, không ăn vặt để mua một chiếc mùng đầu tiên có thể dùng cho 4 em giá hơn 10 đô la. Người mẹ đã giúp em gọi điện thoại cho tổ chức Nothing But Nets để gửi cái mùng. Tổ chức cho biết, nếu cô bé quyên góp được 10 cái mùng thì sẽ được giấy chứng nhận.Katherine yêu cầu mẹ cùng mình ra chợ bán đồ cũ để bày sách cũ, đồ chơi cũ, quần áo cũ, nhưng bán cả ngày không ai mua. Cô bé nghĩ mình quyên tiền mua đủ mùng thì được giấy chứng nhận. Vậy người nào mua đồ của mình, họ cũng phải nhận giấy chứng nhận mới đúng. Vậy là cô bé tự làm giấy chứng nhận, mẹ giúp mua vật liệu, bố giúp sắp xếp phòng làm việc, em trai giúp vẽ trái tim. Mỗi tờ chứng nhận đều có giòng chữ: Nhân danh bạn, chúng ta mua một chiếc mùng để gửi đến châu Phi”, do chính Katherine viết tay cùng chữ ký của cô bé. Chỉ cần mua một cái mùng 10 đô la là sẽ có giấy chứng nhận. Hàng xóm nhìn giấy chứng nhận của cô bé, họ thấy cô bé ngây thơ và có lòng. Cô bé nhanh chóng bán được 10 tờ giấy chứng nhận và cô gửi tiền cho tổ chức từ thiện, cô bé được “Giấy Chứng Nhận Danh Dự” của Nothing But Nets.Lúc đầu hàng xóm mua mùng, con cái của họ mua mua mùng. Mục sư trong xóm mời cô bé tới nói chuyện ở nhà thờ, chỉ vài phút ngắn, cô bé đã nhận được 800 đô la. Và khi tròn 6 tuổi, bé Katherine đã gây quỹ được 6.316 đô la.Tổ chức Nothing But Nets đăng tải câu chuyện của bé Katherine trên mạng và thu hút được rất nhiều người. Cô bé viết thư cho Beckham siêu bóng đá người Anh, cô bé và các “đồng đội” cùng chung làm 100 tờ giấy chứng nhận gửi cho nhiều tỷ phú và cả tỉ phú Bill Gates và quỹ từ thiện Bill Gates đã quyên góp 3 triệu cho tổ chức từ thiện này để được đổi lấy một giấy chứng nhận. Quỹ từ thiện Bill Gates còn quay một bộ phim tài liệu công ích có tên là “Trẻ em cứu trẻ em”, nhờ đó mà Katherine đến được Phi Châu. Cô bé nhìn thấy các bạn nhỏ dùng bút viết lên mùng chữ “Katherine”, các bạn đều gọi chiếc mùng cứu mạng này là “mùng Katherine”, và làng Stiga bây giờ có tên là “Làng mùng Katherine”. Phục cô bé quá, phải không các bạn!