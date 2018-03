Tâm Tình Thầy Trò: Bệnh Tự Kỷ (tiếp theo)

Chị Tường Chinh.Và nguyên nhân gây bệnh tự kỷ còn do môi trường sinh sống, trong đó có thuốc trừ sâu.-Thuốc trừ sâu: Người mẹ tiếp xúc với hóa chất độc trong lúc mang thai. Vào năm 2007, các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức sức khỏe cộng đồng của California-Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy những phụ nữ mang thai 8 tuần nếu sống gần những nơi có nồng độ thuốc trừ sâu cao như gần các nông trại, thì em bé sinh ra có nguy cơ mắc bệnh tự kỷ cao hơn so với những em bé được sống trong môi trường sạch sẽ, trong lành.- Nghiên cứu khoa học: Kết quả các công trình nghiên cứu khoa học gần đây chỉ ra rằng-Thai phụ bị mệt mỏi, căng thẳng, stress, u buồn...thì nguy cơ trẻ mắc tự kỷ cao hơn so với các trẻ sinh ra từ người mẹ có tâm trạng ổn định, vui vẻ. Vì khi người mẹ mang thai bị stress vì bất cứ lý do nào sẽ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ thai nhi, là tiền đề phát sinh tự kỷ.-Trong quá trình phát triển của trẻ bị tự kỷ, não bộ sẽ xuất hiện những mảng lỗi tại một vài vùng và khiến cho chúng không làm tròn chức năng. Do đó, việc loại bỏ những tác động này là điều hết sức quan trọng mà cha mẹ nào cũng cần biết.Cảnh báo: Không ít người cho rằng do cha mẹ thiếu quan tâm, do sự giáo dục từ phía gia đình hay trẻ có cảm giác cô đơn, hay nghe nhạc u buồn là nguyên nhân trẻ bị tự kỷ, đây chỉ là giả thuyết, chưa được xác nhận là đúng, tuy vậy, cha mẹ cũng cần chú ý điều này.Tất cả các nguyên nhân nêu trên đều là những nguyên nhân tác đọng trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương của trẻ, gây sự rối loạn phát triển rrong não bộ, dẫn đến sự biến đổi bất thường về tâm lý, hành vi của trẻ. Rất nhiều công trình nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, một vài vùng trong não bộ của trẻ tự kỷ xuất hiện những mảng lỗi do đó nó đã không làm tròn chức năng của mình trong quá trình phát triển của trẻ tự kỷ...