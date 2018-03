Tàu Chiến Mỹ Vô Bãi Đá Vành Khăn, TQ Nổi Giận

BEIJING - Bộ quốc phòng Trung Cộng tuyên bố chủ quyền và an ninh của họ bị thương tổn khi khu trục hạm Hoa Kỳ thực hiện “hoạt động tự do hàng hải” tại vùng tranh chấp thuộc Biển Đông.Xinhua tường thuật: thông cáo báo chí của Bộ quốc phòng cho biết hành vi khiêu khích của Hoa Kỳ chỉ khiến Trung Quốc củng cố khả năng quốc phòng.Cùng ngày, Reuters đưa tin: báo Hoa Lục hô hào chuẩn bị hành động quân sự chống lại Taiwan mà Beijing coi như là 1 tỉnh nổi loạn.Hôm Thứ Tư, phó phụ tá ngoại trưởng Alex Wong loan báo các quan hệ giữa Washington và Taipei chưa bao giờ mạnh hơn.Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền Trung Cộng viết: sự tăng cường tiếp xúc giữa viên chức cấp cao Hoa Kỳ và Taiwan sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho Taiwan.Tại Bộ ngoại giao Trung Cộng, phát ngôn viên Hua Chunying nhắc nhở công chúng đọc lại phát biểu hôm đầu tuần của lãnh tụ Tập, xác quyết tuyệt đối không chấp nhận chia cắt lãnh thổ dù chỉ là 1 tấc.Từ khi TT Tsai thắng cử năm 2016, Beijing nghi ngờ bà mưu đồ vận động độc lập.Trong khi đó một bản tin của Đài BBC hôm 23 tháng 3 cho biết rằng, “Một tàu hải quân Hoa Kỳ lại vừa áp sát Mischief Reef (Việt Nam gọi là Đá Vành Khăn) hôm thứ Sáu nhằm tiến hành hoạt động 'tự do đi lại' ở Biển Đông.“Bản tin của Reuters nói khu trục hạm USS Mustin đã tiến vào trong phạm vi 12 hải lý sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp thuộc Quần đảo Trường Sa.“Hành động này khiến Bắc Kinh tức giận.”