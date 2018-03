Liên Âu: Sắp Đuổi Hàng Loạt Nhân Viên Ngoại Giao Nga; Anh Quốc: Khả Năng Tâm Thần Của Cha Con Skripal Bị Thương Tổn

LONDON - Thẩm phán thủ đô vương quốc UK xác nhận: khả năng tâm thần của cựu đại tá quân báo Sergei Skripal và con gái Yulia bị thương tổn, chưa rõ có thể hồi phục hay không, vì bị tấn công bằng độc chất.2 cha con đuợc tìm thây bất tỉnh trên ghế dài ngoài trời tại Salisbury ngày 4-3.Thủ Tướng Theresa May tin rằng 2 cha con bị chính quyền Nga tấn công có dự mưu – Moscow kịch liệt chối cãi.Toà London cho phép lấy mẫu máu để thanh tra vũ khí hoá học xác nhận kết luận của phòng thí nghiệm Porton Down của quân đội.Chánh án David Williams tuyên bố: chuyên gia ẩn danh điều trị cha con Skripal nói họ bị hôn mê nặng, không thể giao tiếp, chưa biết có thể hồi phục hay không, khi nào và ở mức nào.Trong điều trần tại toà có quyền quyết định về phúc lợi của người không thể tự quyết định, chuyên gia tham vấn mô tả tình trạng thể chất của cha con nạn nân là ổn định, đang đuợc cứu chữa tiếp với giả định họ muốn sống.Phán quyêt của chánh án Williams cho hay: phân tích ẩn danh từ Porton Down là bằng chứng xác nhận mẫu máu của cha con Skripal có tiếp cận độc chất thần kinh.Liên đến vụ cựu điệp viên và con gái bị Nga đầu độc, một bản tin khác cho biết trong lúc 5, 6 nuớc cân nhắc khả năng đuổi viên chức ngoại giao Nga, Liên Âu triệu hồi ĐS nhiệm sở Moscow về tham khảo.Hôm Thứ Năm thông cáo chung của EU tán đồng thẩm định của vuơng quốc Anh về nghi án ám sát cựu điệp viên nhị trùng Nga bằng độc chất, quy trách Moscow và thấy không có giải thích thay thế thích hợp.Văn thư này gọi vụ hạ độc ngày 4-3 là thách thức an ninh chung của EU.HĐ Liên Âu tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra của thẩm quyền UK. Với Đức, Thủ Tướng Merkel nói: cần có các biện Pháp tiếp theo kết quả điều tra. TT Dalia Grybauskaite của Lithuania báo trước: nhân viên ngoại giao Nga sắp bị trục xuất. Poland phản ứng tương tự. Nhưng, Hy Lạp, Hungary, Slovakia tỏ ra ngần ngại.Chủ tịch Ủy Hội Liên Âu Jean-Claude Juncker nhắc nhở: cần duy trì liên lạc với Moscow.