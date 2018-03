Người Mẫu Playboy McDougal: Trump và Tôi Yêu Nhau

WASHINGTON - Người mẫu Playboy là Karen McDougal kể chuyện tư tình với tỉ phú Trump hơn 1 thập niên trước xác nhận với CNN: cô yêu ông và ông luôn nói yêu cô.McDougal cho biết: 2 người quen nhau tại 1 sinh hoạt của Playboy Manson và nhận rằng suốt đêm ấy cô bị ông Trump thu hút. Sau khi trao đổi số điện thoại, 2 người hẹn hò tại khách sạn Beverly Hills vào giưã năm, và trở nên thân tình.Cũng như “Daniels Bão Tố”, McDougal đuợc ông Trump so sánh với con gái Ivanka. Khi phóng viên hỏi : có thấy khác lạ khi Trump so sánh người đàn bà ngủ với mình với con gái, McDougal đáp “Nhiều người nghĩ là kỳ”.Với câu hỏi: có thể nói gì với Melania Trump, người mẫu Playboy trả lời “Tôi biết nói gì ngoài tiếng sorry – tôi không muốn điều ấy với tôi”.Theo lời McDougal, cô có gặp đệ nhất phu nhân tương lai trong 1 dạ tiệc của chương trình truyền hình “The Apprentice” - vào dịp ấy, cô giữ khoảng cách với ý tưởng có tội.Copper hỏi “Cô có nghĩ rằng bà ấy biết?” thì McDougal trả lời “Có thể – tôi không biết”.