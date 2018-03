Pompeo và Bolton: 2 Phụ Tá Diều Hâu Của TT Trump

WASHINGTON - TT Trump quyết định thay thế cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster bằng cựu ĐS John Bolton – nhân vật 69 tuổi có tiếng diều hâu này cổ vũ dùng biện Pháp quân sự với Iran và Bắc Hàn, giờ đây trở thành cố vấn an ninh quốc gia thứ 3 của TT gốc tỉ phú New York.Ông Bolton gia nhập đoàn cố vấn an ninh quốc gia tại Bạch Ốc trong lúc TT Trump chọn giám đốc CIA Mike Pompeo thay thế ngoại trưởng Tillerson tại nội các ngày càng gồm nhiều người cùng chủ truơng hành động đơn phương.Khi là viên chức kiểm soát vũ khí tại Bộ ngoại giao thời George W. Bush, ông Bolton dẫn đầu cuộc vận động đánh đổ chính quyền Saddam Hussein tại Iraq mà sau này chứng cớ về vũ khí hủy diệt quy mô của chế độ Baghdad đuợc kiểm nhận là phóng đại.Trong mấy năm gần đây, cựu ĐS Bolton vận động biện Pháp cứng rắn để ngăn cấm Bắc Hàn tìm kiếm vũ khí nguyên tử – ông cũng hô hào rút lại thỏa ước nguyên tử Vienna ký kết với Iran năm 2015.Twitter chiều Thứ Năm của TT Trump ghi “ĐS Bolton là cố vấn an ninh quốc gia từ ngày 9-4. Bàn giao chính thức sẽ diễn ra ngày ấy”. Trong twitter này, TT Trump tỏ ý biết ơn sự phục vụ của ông McMaster.Giới chuyên gia tin rằng ông Trump tỏ ra tự tin hơn vì chán ghét “sự khôn ngoan quy ước”, sẵn sàng hành động tùy ý.Với đa số thành viên nội các là những bộ óc diều hâu, chính quyền Trump thiếu vắng uy tín trong các đe dọa dùng biện Pháp quân sự.Phản ứng từ Atlantic Council là 1 biên bản ghi: với các ông Pompeo và Bolton, TT Trump có thêm 2 phụ tá diều hâu phụ trách chính sách đối ngoại.Đa số bình luận gia đồng ý rằng ông Trump cảm thấy đã thoát khỏi “sự khôn ngoan thông thường”.Theo chiến luợc gia Andy Surabian đã có thời gian là phụ tá đặc biệt của ông Trump, TT tỉ phú cảm thấy bệnh và mệt mỏi với những người giúp việc ông nhưng cưỡng lại chính sách của ông.Mặt khác, phó giám đốc Kori Schake của Institute of International Strategic Studies nhận xét: ông Trump thấy tự tin hơn với phán đoán của mình, và đang định thực hành các hưá hẹn tranh cử, với con đuờng phiá trước là đầy chông gai.Với phó chủ tịch Kelly Magsamen của National Security and International Policy thuộc Center for American Progress, kết hợp Pompeo-Bolton là châm dầu vào “ngọn lửa đốt rác” của Trump, là sự hình thành của nội các chiến tranh.