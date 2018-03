Bị TQ Hù Dọa, VN Lạnh Cẳng, Ngừng Dự Án Dầu Biển Đông

BIỂN ĐÔNG -- Vậy là lạnh cẳng... Việt Nam lạnh cẳng: Việt Nam vừa tạm dừng một dự án khoan dầu ở lô Cá Rồng Đỏ ngoài khơi bờ biển đông nam được cấp phép cho công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha do áp lực từ Trung Quốc, ba nguồn tin biết trực tiếp về tình hình cho Reuters hay hôm 23/3.Bản tin VOA ghi rằng đây là lần thứ nhì trong vòng chưa đầy một năm Việt Nam phải đình chỉ một dự án dầu lớn ở Biển Đông do sức ép từ Trung Quốc.Một nguồn tin thông thạo nói rằng các bộ sở liên quan đã tạm dừng dự án trong khi Bộ Chính trị, cơ quan làm quyết định, thảo luận liệu nên tạm ngưng hay chấm dứt hợp đồng vô thời hạn.Quyết định sẽ căn cứ vào liệu mức phí tổn do hủy hợp đồng có lớn hơn cái giá mà Việt Nam phải trả nếu cưỡng lại áp lực của Trung Quốc hay không. Nguồn tin cho hay là quyết định sẽ không được đưa ra cho đến khi Bộ Chính trị nhóm họp.Nguồn tin đề nghị không nêu tên vì tính nhạy cảm của tình hình, nói: "Các bộ xác định sẽ chấm dứt hợp đồng".VOA dẫn ra hai nguồn tin tại Repsol khẳng định dự án này, một liên doanh với công ty dầu khí quốc gia PetroVietnam, đã ngừng sau áp lực từ phía Trung Quốc.Một phát ngôn viên của Repsol ở Madrid từ chối bình luận. Các lãnh đạo PetroVietnam cũng từ chối bình luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp ngay lời đề nghị bình luận gửi đến họ qua email.Được hỏi tại cuộc họp thường kỳ có phải Trung Quốc đã gây sức ép với Việt Nam hoặc Repsol không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà không biết những tin tức đó xuất phát từ đâu, và bà không nói gì cụ thể hơn.Cá Rồng Đỏ, còn gọi là Red Emperor, là một phần Lô 07/03 tại bồn trũng Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 440 km.Khu mỏ trị giá 1 tỷ đôla được xem là một tài sản quan trọng để giúp giảm đà suy thoái của hoạt động khai thác dầu khí Việt Nam.Nhưng lô này nằm gần đường 9 đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc đã vạch ra để đòi chủ quyền mộtvùng biển rộng lớn ở Biển Đông.Nằm ở độ sâu khoảng 350 m dưới biển, khu mỏ được cho là sẽ có hoạt động có lời khi giá dầu từ khoảng 60 đôla/thùng trở lên. Giá dầu thô Brent hiện là gần 70 đôla/ thùng.Ước tính trữ lượng của mỏ là khoảng 45 triệu thùng dầu thô, gần 4,9 tỷ m3 khí tự nhiên và 2,3 triệu thùng condensate, một dạng dầu thô siêu nhẹ, chủ yếu là một phụ phẩm của việc khai thác khí đốt.VOA ghi thêm: “Theo báo cáo về lỗ lãi năm 2017 của Repsol, hãng này đã chi khoảng 41 triệu đôla cho công tác thăm dò dầu khí ở Việt Nam hồi năm ngoái.”Trong khi đó, bản tin BBC ghi rằng theo nguồn tin BBC có được, nhìn chung, Repsol và các đối tác trong dự án (gồm Mubadala Petroleum và PetroVietnam) nhiều khả năng bị thiệt hại khoảng 200 triệu đô la.Repsol và các công ty liên đới hiện chưa hồi đáp các câu hỏi của BBC về những diễn biến mới nhất này.Đây là lần thứ hai Repsol bị yêu cầu ngưng hoạt động khoan.Lô 07/03 nằm ngay cạnh Lô 136/03, nơi mà Repsol bị chính phủ Việt Nam yêu cầu ngưng hoạt động khoan thăm dò hồi tháng Bảy năm ngoái.