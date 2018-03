Nhiều Ngàn Công Nhân Đình Công

HANOI -- Trong khi nhiều công nhân xây dựng ở tỉnh Quảng Ninh bị nợ lương, nhiều ngàn công nhân một xưởng giày ở Đồng Nai đã đình công để phản đối thang lương mới.Báo Dân Việt kể rằng từ hơn một tháng nay, gần 50 công nhân Công ty cổ phần xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu (Phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) đang đứng ngồi không yên khi mà đã nhiều tháng nay doanh nghiệp này không chi trả lương, chế độ cho công nhân lao động. Nhiều công nhân không chịu nổi đã phải nghỉ việc nhưng lương, bảo hiểm, chế độ thai sản, ốm đau bệnh tật vẫn “treo” ở công ty cũ.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng vào hôm 23-3, hàng ngàn công nhân của Công ty TNHH Pouchen VN (đóng tại xã Hoá An, TP Biên Hoà, Đồng Nai), 100% vốn Đài Loan, chuyên gia công giày Nike, đã ngưng việc tập thể sau khi công ty tuyên truyền xây dựng thang lương mới.Một số công nhân cho biết, theo cơ chế mới, những công nhân làm việc lâu năm có bậc lương cao (bậc lương cao nhất 24) sẽ giảm xuống còn 10-15 bậc (các ví dụ chỉ bậc 8) và không được tăng 5% lương/năm, còn các công nhân thâm niên dưới bậc lương "sàn" sẽ vẫn tăng 5% lương/ năm cho đến khi bằng sàn sẽ dừng lại.Mặc dù công ty khẳng định tổng thu nhập trước và sau chuyển đổi vẫn giữ nguyên (khoảng chênh lệch được chuyển vào hạng mục điều chỉnh lương, các chế độ vẫn được giữ nguyên) nhưng công nhân vẫn lo ngại và muốn giữ thang lương cũ."Thời gian gần đây lãnh đạo cứ than công ty khó khăn mà không đưa ra lý do nào hết, chỉ có một lý do là tiền lương công nhân cao. Công ty nói là không có gì thay đổi thì tại sao lại ra cơ chế này", một công nhân tâm tư.Trước tình hình đó, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Lao động, thương binh và công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng TP. Biên Hoà đến công ty nắm tình hình, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công.Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, hiện công ty Pouchen có trên 18.000 lao động. Cơ chế cải cách thang lương nói trên dự định áp dụng đầu năm 2019. Việc tuyên truyền cho quản lý, công nhân của công ty được thực hiện trong tháng 3 này.Trong khi đó, báo Công An ghi rằng thống kê 5 ngày triển khai (từ ngày 19 đến 23-3) có khoảng 60% công nhân đồng thuận, 40% còn lại chưa đồng thuận và yêu cầu công ty không thực hiện cải cách thang lương (giảm từ 24 bậc lương xuống còn 10-15 bậc).Sau khi làm việc với đoàn liên ngành, ban giám đốc và công đoàn công ty đã thống nhất và ra thông báo gửi đến công nhân. Cụ thể, các đợt tuyên truyền chỉ mang tính chất lấy ý kiến tham khảo; các chính sách tiền lương hiện tại vẫn giữ nguyên trong năm 2018; công đoàn sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến công nhân và phản ánh đến ban giám đốc công ty.Bản tin báo CA ghi thêm:“Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, công nhân vẫn ngưng việc để phản đối chính sách mới của công ty. Hiện, đoàn liên ngành đang theo dõi tình hình, tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của công nhân nhằm sớm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự.”