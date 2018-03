Dòng Nhạc Nguyễn Kế Khuyến Đánh Thức Cảm Xúc Yêu

Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. (Hình nhạc sĩ cung cấp)Trường AnTrong chương trình ca nhạc Tháng Ba tại Quận Cam, có một sự kiện tuy nhỏ nhưng lại gây chú ý, đó là chương trình giới thiệu dòng nhạc mới của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, do Sống Entertainment tổ chức vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 31 Tháng Ba, 2018, tại Hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St #103, Westminster, CA 92683.Người yêu nhạc chú ý vì Sống Entertainment trước đây đã tổ chức thành công những chương trình ca nhạc thính phòng với nhiều ca nhạc sĩ tên tuổi. Đây là lần đầu tiên, Sống Entertainment giới thiệu nhạc sĩ mới và một dòng nhạc mới hoàn toàn.Anh Vũ Đình Trọng, đại diện Sống Entertainment - trưởng ban tổ chức, cho biết:"Khi người Việt định cư ở nước ngoài năm 1975, nền âm nhạc Việt hải ngoại phát triển rất mạnh, nhưng nếu để ý, chúng ta sẽ thấy rằng ca sĩ trẻ dễ thành công hơn người nhạc sĩ mới. Có nhiều nguyên nhân khiến người nhạc sĩ mới khó có chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc, nếu không được một trung tâm ca nhạc lớn nào đó nâng đỡ, giới thiệu. Chi phí cho một chương trình như thế khá lớn, tỷ lệ thành công không cao, nên họ cũng rất cẩn trọng trong việc giới thiệu một nhạc sĩ mới. Đa phần các chương trình đều dựa vào những tác phẩm của các nhạc sĩ đã thành danh.Chính những khó khăn đó phần nào cản trở việc phát triển âm nhạc tại hải ngoại, tuy chúng ta cũng đã có một số ít nhạc sĩ thành danh sau này như Diệu Hương, Trịnh Nam Sơn,...Đó là nguyên nhân chính, khiến Sống Entertainment quyết định thực hiện những chương trình giới thiệu nhạc sĩ mới, giúp họ giới thiệu những ca khúc ưng ý nhất của mình đến giới thưởng ngoạn. Chúng tôi chỉ muốn làm một gạch nối giữa người viết nhạc và người nghe nhạc mà thôi."Tuy nhiên, để giới thiệu một nhạc sĩ với dòng nhạc mới, Ban Tổ Chức phải đắn đo rất nhiều trong việc thẩm định bước đầu giá trị nghệ thuật của một số ca khúc sẽ được trình diễn. Mặt khác, người yêu nhạc hải ngoại ngày càng khắt khe hơn với dòng nhạc mới, bởi họ đã quá chán với dòng nhạc kiểu "mì ăn liền", thế nên việc giới thiệu một nhạc sĩ mới đầu tiên đối với Sống Entertainment lại càng thêm khó."Như là cái duyên trong âm nhạc, chúng tôi gặp nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến qua một người bạn. Nghe một vài ca khúc của anh, chúng tôi quyết định giới thiệu dòng nhạc này với người yêu nhạc." Nhà tổ chức Vũ Đình Trọng cho biết thêm.Nếu là người yêu nhạc, và muốn nghe thử dòng nhạc mới này, độc giả có thể vào youtube, rồi tìm bằng ký tự "Nguyễn Kế Khuyến", sẽ thưởng thức được một số ca khúc của anh như "Trăng Mơ" qua tiếng hát ca sĩ Như Mai, "Thu nhung nhớ" - ca sĩ Diệu Hiền, hay "Yêu đời Xuân thắm" - Lời Ngô Tịnh Yên, ca sĩ Dzoãn Minh trình bày,...Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết anh sáng tác được hơn 100 ca khúc. Trong lần đầu tiên ra mắt khán giả Quận Cam, anh gói ghém 24 ca khúc vào 2 CD mang tên "Đường vào tình yêu" và "Lối xưa mong chờ". Hầu hết các ca khúc này sẽ được trình bày qua các giọng hát Lệ Thu, Nguyễn Cao Nam Trân, Thúy An, Hà Thanh Vân, Quang Ngọc, và Thái Hoàng.Đó là những ca khúc đẹp. Đẹp nhờ giai điệu, và sáng hơn qua ca từ mượt mà, gợi hình.Một số ca khúc của anh có hơi hướng của dòng nhạc tiền chiến, và nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cũng xác nhận: “Thật ra tôi không nghiên cứu nhạc tiền chiến, nhưng tôi rất thích dòng nhạc này. Ông cụ nhà tôi cũng mê nhạc lắm, cassette, sách nhạc của ông khá nhiều nên tôi luôn có dịp nghe và đọc. Có thể do đó dòng nhạc này thấm vào người.Đúng là kiến trúc nhạc của tôi gần giống nhạc cổ điển, có lớp lang, phân chia theo thứ tự. Ngay cả ca từ tôi cũng học được nhiều từ nhạc tiền chiến, có ẩn dụ, so sánh, ví von để tạo được một ý nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên, dòng nhạc của người nhạc sĩ nào cũng có sự thay đổi và tôi cũng thế. Nó tiến triển và thay đổi theo sự trưởng thành của tôi trong âm nhạc, nhưng vẫn theo đường lối chân phương, riêng biệt, chứ không vay mượn từ người khác, hay vay mượn từ dòng nhạc mà giới trẻ bây giờ yêu thích.”Có lẽ vì dòng nhạc của anh gần giống nhạc cổ điển, và ca từ có những từ ẩn dụ, so sánh như nhạc tiền chiến, nên dẽ đi vào lòng người, như ca từ của bài "Lối xưa mong chờ" trong CD cùng tên, do ca sĩ Ngọc Anh trình bày:"Trên lối xưa mong chờ, hàng cây vẫn còn ngẩn ngơTa mất nhau bao giờ, còn đây tha thiết câu thơTrên tháng năm buồn, lệ em hơn nước mưa nguồnMộng đời nay đã khuất xa, còn nhớ vấn vương hồn hoa."Hay nhạc và lời bài "Khúc ca Uyên Ương" xứng đáng được hát trong ngày tân hôn:"Em là tất cả, em là giòng suối mát trong tim anhEm là nắng đổ, em là tia nắng chói chan bình minhEm là tất cả, em là ân ái đến trong yêu đươngEm là nhung lụa, em là mây trắng tháng năm mộng mơAnh là tất cả, anh là tinh tú sáng trong tim emAnh là mây hạ, anh là hơi ấm đến ru hồn emAnh là tất cả, anh là nhung nhớ nắng cao mênh môngAnh là gió nhẹ, anh là trăng sáng là niềm tin"Cũng trong CD "Lối xưa mong chờ", ca khúc "Hai mùa" được ca sĩ Lệ Thu trình bày, là một kỷ niệm đáng nhớ giữa nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến và ca sĩ Lệ Thu. Anh kể:"Thập niên 80-90, người Việt hay vô Thương Xá Phước Lộc Thọ nghe nhạc. Một hôm tình cờ tôi nghe được giọng ca sĩ Lệ Thu hát bài “Hai mùa” của mình phát ra từ một trung tâm băng nhạc. Tôi rất ngạc nhiên không biết chị ấy lấy bài này ở đâu. Hỏi mua, mới biết đây là cuốn băng “Một thoáng mây bay” do ca sĩ Lệ Thu phát hành. Tôi ngạc nhiên và vui lắm. Có lần được gặp chị Lê Thu, tôi hỏi chị có nhớ bài ‘Hai Mùa’ không. Chị ấy nói nhớ, thế thôi, chứ tôi không giới thiệu mình là tác giả. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, và lần ra mắt dòng nhạc của tôi, tôi rất vui và hân hạnh khi được chị Lệ Thu nhận lời tham gia chiều nhạc này."Chiều nhạc Nguyễn Kế Khuyến chắn chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả, những cảm xúc chân thật dành cho tình yêu đôi lứa không bao giờ phai màu."Đôi mắt em xanh xao nghìn trùngĐể hồn phiêu lãng anh ngập ngừngYêu nắng yêu hoa yêu ngàn lờiGọi mùa xuân gió chơi vơiBên phố thênh thang chân rộn ràngĐường chiều bao lá thu nhuộm vàngYêu lá yêu thu yêu nồng nànMộng về say đắm thu dịu dàng."(Trường An)