Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Tai Nạn Vui

Quốc VănMời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia XẻKể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.comTrang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.Tuần này là bài viết vui của tác giả Quốc Văn. Cám ơn anh Quốc Văn đã chia sẻ bài viết với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.TAI NẠN VUIQuốc VănBữa nọ như thường lệ L đi làm từ sớm, tôi được nghỉ nên ngủ nướng tới đâu gần trưa mới dậy, chưa bước ra ngoài cũng đã cảm thấy trời hè rực rỡ ngoài kia, bèn cởi luôn cái áo ba lỗ cho mát, còn lại quần đùi, miệng hút sáo chân nhảy lưng tưng đi pha cà phê. Hứa hẹn một buổi sáng hạnh phúc tràn trề cho người có thiện tâm.Bếp nhà liền với sân sau, chung với những chung cư bên cạnh, nhưng sân nhà thì hẹp lại vì nhà tôi dài hơn những nhà bên cạnh. Hẹp nhưng cũng đủ cho một cái ghế dài và lối đi thông cả khu chung cư. Cửa sau nhà thì ngoài cửa gỗ, còn có một cửa lưới sắt để thoáng và ngăn ruồi nhặng. Tay cầm ly cà phê bốc khói, tôi khoan khoái mở tung cửa sau bước ra, hít thở cái không khí trong lành và yên bình sớm mai, tiện tay đóng cái cửa lưới lại.Lập tức tôi thấy lạnh toát, biết ngay mình đã lầm lẫn chết người. Quả đúng thế, tôi đã bị khóa trái ngay sau sân nhà, trên người trần trụi với cái quần đùi và ly cà phê. Thế là nghẹn họng, không còn nhấp nổi ngụm cà phê ngon lành kia nữa. trời hỡi, làm sao đây…Sau khi chết lặng đi giây lát, nhìn qua phải và trái, hai cổng thông ra đường vẫn lặng yên, chưa có ai ra vào, nhưng không biết chừng bất cứ lúc nào cũng có thể có người mở cổng bước vào khỏang sân chung của khu chung cư gồm bốn căn này. Tôi thở hắt ra ngồi phịch xuống cái ghế không còn lòng dạ nào mà thưởng thức cà phê, làm sao đây…Căn tôi ở cuối dẫy, góc ngã tư, phòng khách phía trước có cửa sổ nhìn ra đường, không dám bước ra đó rồi. Hai nhà tắm, một hướng ra đường bên cũng không dám bén mảng (thử tưởng tượng một kẻ “trộm” trần trùi trụi đang cậy cửa sổ, bị bắt gặp, xấu hổ lắm), còn lại nhà tắm thứ hai, ngay sát đây.Hay mình ráng mở cái cửa sổ phòng tắm này.Nghĩ tới đó là làm liền, loay hoay một chập, không may, cái cửa sổ đó rất kiên cố, khung sắt cài then vững vàng, không thể lay động, chỉ có thể đập toang cửa kính nhỏ, mà cũng chưa chắc chui lọt vào được. Mồ hôi vã ra, tôi chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than. Đành ngồi phịch xuống cái ghế dài ngay đó, bất lực, định thần lại coi có làm gì được nữa không, tôi nẩy ra một ý nghĩ ngông cuồng.Lén nhìn qua nhà hàng xóm của một cặp người Mễ trẻ, vui vẻ, vẫn thường gặp. chồng là thợ sơn đi làm từ sớm, bạn gái còn ở nhà, nên cửa trước cửa sau mở toang hoác. Họ vẫn thường mở cửa như thế khi đang ở nhà. Nấp sau góc nhà mình, nhìn qua cửa sau vào bếp hàng xóm, thấy cái điện thoại không giây gắn trên tường, tôi thu hết can đảm để thực hiện ý định liều lĩnh…Lom khom rón rén từng bước, thật nhẹ, như kẻ trộm, tôi lẻn vào bếp nhà họ. Cái bếp này thỉnh thoảng tôi có bước qua, đường hoàng vui vẻ, bây giờ bước vào thì thấy rất miễn cưỡng như bước vào một cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy. Nguy hiểm hay không cũng phải liều. Vào được giữa bếp, cái điện thoại không giây kia chỉ còn cách khoảng ba bước chân, hơn một sải tay, thì nghe tiếng người nói và tiếng di động trong nhà. Tôi ngưng lại quan sát, chờ đợi. tiếng cô bạn gái đang làm gì đó trong phòng ngủ, đang nói với ai hay nói một mình. Phóc một cái thật nhanh, chụp ngay cái phone rồi phóng ra ngoài. Về lại sau nhà mình tôi mới dám thở.Lập cà lập cập tôi gọi ngay cho L, vắn tắt cho biết tình trạng vừa cười vừa khóc của mình và bảo nó về ngay mở cửa cho mình. Nó bật cười ha ha trên nỗi đau khổ của tôi...Rồi lại một cuộc phiêu lưu nữa để trả cái phone về chốn cũ gấp, kẻo họ cần hay ai đó gọi thì mệt. Rồi lại trở về thu mình trên cái ghế dài chờ đợi. Mỗi cơn gió hè thổi qua, mình thấy rùng mình giá lạnh, gió nó tàn nhẫn quá, không dung thứ, lục soát khám xét thô bạo khắp mình mẩy, giữa thanh thiên bạch nhật. Ly cà phê nhỏ bé nào có che chắn được gì đâu.Thời gian đằng đẵng, cổng xịch mở, vừa mừng vừa sợ, a ha, L nó về rồi, mừng hơn trẻ con thấy mẹ chợ về. Nhìn tôi trần trụi co ro run lẩy bẩy, nó cười ha ha ha.Quốc Văn