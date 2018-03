Thông Tin Gia Đình: Giá Trị Của Việc Loan Truyền Điều Tích Cực

Thành LaceyNguồn: Larry Di AngiLoan truyền và tiếp cận điều tích cực là một yếu tố quan trọng cho sư bình an tinh thần và sự thành đạt của chúng ta.Rất nhiều người tự hỏi tại sao tâm trí mình không được thoải mái khi ngủ mỗi đêm mà chỉ thấy nhiều ác mộng và âu lo. Có lẽ vì họ, mỗi đêm trước khi ngủ, theo dỏi nhũng tin tức “xấu” trên màn hình như lụt lội, động đất, cướp bóc giết người lan tràn hay ...sợ hỏa tiển sẽ bắn tới Mỹ không biết lúc nào ! v.v...Như vậy mà làm sao có được một giấc ngủ yên? Tôi (tg) không có ý nói là bạn không nên theo dỏi thời sự nhưng hãy gạn bỏ đi những hình ảnh, tin tức tiêu cực đi để còn dành chỗ cho những khỏan tích cực cần thiết trong tâm trí mình. Điều này thật ra không phải là dễ vì thường chúng ta hay dễ bị thu hút bởi những tiêu cực bởi vì sức mạnh của chúng mạnh hơn là yếu tố tích cực. Khi chúng ta cố tập và luôn cảnh giác mình: chỉ nghe, nhận, và thu thập những điều tốt và tích cực thì dần dà ta sẽ thấy mình nhẹ nhàng thanh thoát trong tâm và trí óc cũng được minh mẫn hơn. Về phần mình, ta hãy loan tryền những điều tích cực về con người và sự việc để tạo được ‘vùng ảnh hưởng tích cực’ bao quanh mình. Khi người khác tiếp xúc ta ở trong trạng thái này, họ sẽ thấy an tâm và thấy cuộc sống hằng ngày được vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.Nếu ta cứ để mình bị “nhồi” từ ngày này qua ngày khác bởi những những tiêu cực, kinh sợ, ám ảnh có hại... thì ta sẽ mất đi sự vui sống và sự an lạc trong tâm, thân. Cái vết đen tiêu cực trong tâm trí ta nếu cứ để bị nó đầu độc lâu dài thì nó sẽ nở lớn và lan rộng cho đến khi bao trùm làm u ám hết cả đời mình. Ta hãy luôn cảnh giác trước những người xấu, việc xấu, tin xấu, lời nói xấu, hình ảnh xấu ... đang bao quanh mình để đánh bật chúng ra khỏi tâm trí mình. Hãy biết chọn lọc những gì mình thu nhập qua tai, qua mắt bằng “bộ máy lọc tinh vi” nằm ở não mình để thải ra hết chất cặn bả, “độc tố” và chỉ giữ lại những tinh hoa và nhiều niềm vui nơi cuộc sống ngắn ngủi, quí báu không đến lần thứ hai này. Chúng ta hãy quyết tâm như vậy và quyết chí thực hành NGAY NGÀY HÔM NAY!Thành Lacey