Cẩm Nang Gia Đình: Nên Cho Bé Bú Sữa Mẹ Hay Sữa Công Thức (Formula Milk)?

Ngọc Minh & Alena Đoàn*Ý kiến của Ngọc Minh:Nhân dịp ồn ào vụ cuồng tín về sữa mẹ đến mức từ chối hoàn toàn sữa công thức (formula), tôi xin chia sẻ ý kiến của tôi từ kinh nghiệm làm mẹ về sữa mẹ và sữa công thức.Tôi có hai đứa con, một đứa phải dùng formula/sữa công thức hoàn toàn vì tôi sinh mổ bị mất sữa, một đứa được bú sữa mẹ hoàn toàn đến 18 tháng. Cả hai đều khoẻ mạnh, và đứa uống formula lại có sức khoẻ tốt, ít bị cảm, ho, sổ mũi hơn cả đứa dùng sữa mẹ. Tuỳ cơ địa, thể trạng của từng đứa bé, và tuỳ vào lượng sữa của người mẹ, nếu có khả năng thì dùng sữa mẹ, không thì dùng sữa formula vẫn tương đương.*Ý kiến của Alena Đoàn-OB nurse/y tá sản khoa:Tôi là OB nurse làm việc ở bệnh viện đã nhiều năm. Bản thân tôi thì nuôi cả 2 đứa con bằng sữa mẹ, và lúc đó thì chưa được học nursing nên tôi cũng khá cuồng tín trong việc tin vào sữa mẹ. Đúng là phải có ăn học mới khôn ra được. Sau này đi học, rồi được làm việc với các bà mẹ và các em bé, tôi được học rất nhiều lớp huấn luyện về breastfeeding/nuôi con bằng sữa mẹ, và đầu óc tôi mở mang ra rất nhiều. Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh, nhưng sữa công thức chưa bao giờ là thuốc độc hãm hại em bé cả. Tuỳ vào hoàn cảnh và sức khoẻ của người mẹ mà cho bé bú sữa nào. Tất cả các lớp về lactation/cho con bú tôi học không hề có ai bác bỏ sữa công thức.Nói gọn một câu, khi trẻ đói, PHẢI cho bú, có sữa nào sẵn thì cho bú sữa đó. Đừng bao giờ khăng khăng buộc người mẹ breastfeeding/nuôi con bằng sữa mẹ trong khi người mẹ không có 1 giọt sữa. Nếu vì lý do nào đó người mẹ không muốn cho con bú bằng sữa mẹ cũng không sao, miễn là đứa bé được cho bú no và nhận được yêu thương đầy đủ. Không bao giờ có chuyện cho con bú sữa công thức là không yêu con! FEEDING is the key/CHO CON BÚ là điều quan trọng! Ở Mỹ đã có trường hợp một người mẹ (Mỹ trắng) quá cuồng sữa mẹ, không đủ sữa cho con bú nhưng vẫn nhất định không cho con bú sữa công thức hay donored breastmilk/sữa hiến tặng, cuối cùng đứa bé đã kiệt sức chết.Donored breastmilk/sữa hiến tặng là sữa mẹ đã được pasteurized/tiệt trùng nên không có vi khuẩn gì nữa, rất an toàn.Ngọc Minh & Alena Đoàn