GIẢI PHÁP NÀO WASHINGTON SẼ DÀNH CHO

BÌNH NHƯỠNG TẠI THƯỢNG ĐỈNH- 5-2018?

Donald Trump & Kim Jong-un Ảnh ghép của REUTERS

Mục đich chân chính của vòng đàm phán vào tháng 5 sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un là phải làm sao tránh cho đươc một cuộc chiến tranh nguyên tử xảy ra giữa Bắc Triêu Tiên và Mỹ, vì đó là một thảm họa chẳng những cho khu vực mà cho cả thế giới trong đó có cả Mỹ. Ý kiến cho cuộc thương đỉnh này đầu tiên chính BTT là người chủ động đề xuất, nhưng giải pháp cho cuộc thương đỉnh này Mỹ là người chủ động. Hiển nhiên đây là một cuộc thương lượng do Kim ‘proposes’ và Trump ‘disposes’. Tất cả người đề xuất lẫn người chấp nhận đối thoại đều có quyết tâm đi dến hóa giải những mâu thuẫn. Chúng ta thử tưởng tượng, chuyện gì sẽ xảy ra, nếu cuôc họp thượng đỉnh Trump-Kim thất bại? Nó sẽ có những tác động tổn hại đến triển vọng ngoại giao trong tương lai và sự chọn lựa chiến tranh nguyên tử là không thể đảo ngược lại được. Đó là viễn cảnh tệ hại nhất mà cả nhân loại và hai nhà lãnh đạo Washington và Binh Nhưỡng đều cần phải nỗ lực tránh né cho bằng được. Thật là vô trách nhiệm đối với hậu thế, nếu Trump và Kim để vuột khỏi tầm tay ‘cơ hội ngàn năm’ xây dựng hòa bình, phồn vinh và ổn đinh cho nhân loại.

Vậy chúng ta thử tìm xem giải pháp nào Mỹ có thể dành cho BTT. Để trả lời câu hỏi này, bắt buộc chúng ta phải nhìn lại thông suốt hơn 20 năm, mục đich BTT đắc thủ cho bằng được vũ khí hạt nhân để buộc Mỹ nhìn nhận BTT là một quốc gia có đầy đủ võ trang nguyên tử và được thế giới kính nễ như là quốc gia thứ 9, trong hàng ngũ các quốc gia có võ trang nguyên tử. Dĩ nhiên sau đó, Thế giới nhất là Mỹ phải trả lại trọn vẹn mọi quyền lợi của BTT, Chính trị, Kinh tế và An ninh như một quốc gia có chủ quyền và độc lập…

Việc Tổng Thống Donald Trump chấp nhận cuôc họp thượng đỉnh với BTT, cố nhiên Tổng Thống Donald Trump tự hiểu rằng không có chuyện Kim Jong-un gặp ông để nộp vũ khí hạt nhân mà trái lại là để chứng minh vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của BTT có khả năng buộc ông phải đối xử binh đẳng với Binh Nhưỡng.

Theo Joel Wit, nhà bình luận của tạp chí Newsweek, những động cơ chính đã khiến BTT tự dẫn mình đi đến đối thoại với Mỹ, gồm có:

- Về Chinh trị: BTT đòi hỏi bình thường hóa quan hệ Mỹ Triều.

- Về Kinh tế: BTT đòi hỏi Mỹ dỡ bỏ cấm vận

- Về An ninh: BTT đòi hỏi Mỹ hành động hướng tới một hiêp ước hòa bình.

Thiết nghĩ, Tổng Thống Donald Trump khó mà từ chối những đòi hỏi chính đáng của Kim Jong-un nếu một khi nó thật sự đặt trên bàn thương lượng tại thượng đỉnh.

Trong tinh hình hiện tại khuynh hướng thống nhất Nam Bắc Triều Tiên là một xu thế khó cưỡng. Từ khi chính phủ Moon Jae-in đồng ý cho Bình Nhưỡng tham gia thế vân hội mùa Đông tai Pyeongchang song song với chiến dịch ngoại giao thể thao là cuộc tiếp xúc trong không khí hài hòa Nam Bắc, do đó Tổng Thống NTT, Moon Jae-in trở thành nhân tố tích cực tìm kiếm cơ hội giải quyết hồ sơ hạt nhân của BTT. Bên cạnh đó, ảnh hưởng thành quả của đối thoại giữa hai ông Kim Jong-un và Moon Jae-in tại Bàn Môn điếm vào cuối tháng Tư này không phải là nhỏ. Khuynh hướng thống nhất Nam và Bắc Triêu Tiên như một cơn bão đang ập vào bán đảo Triêu Tiên. Tổng thống Donal Trump đã thật sự quan tâm đến phong trào này. Chiều ngày 15-03-2018, theo kênh truyền thông CNN loan báo, Tổng thống Trump dường như có ý triêt thoái toàn bộ lực lượng quân đội Hoa Kỳ đang trú đóng tai NTT. Việc Mỹ được cho hay cuộc họp giữa Kim Jong-un và Moon Jae-in tại Bàn Môn Điếm cuối tháng Tư này chỉ là một thông báo chứ không phải sư xin phép hay đề nghị lên cấp trên của Seoul đối với Washington. Chắc chắn Tổng thống Donald Trump ý thức sâu sắc mặt trái mọi sự kiện này. Phải chăng Tổng thống Donald Trump và các cố vấn cao cấp của ông đã nhất trí coi Thỏa Ước Liên Minh An ninh, Quôc Phòng Hỗ Tương ký kết giữa Mỹ và NTT hơn 60 năm về trước chỉ là chuyện của quá khứ?

Kết Luận- Nếu quả thật Tổng thống Donald Trump biết giác ngộ phát tâm nhìn nhận BTT là một quốc gia có đầy đủ võ trang nguyên tử, một thành viên thứ 9 của cộng đồng các quốc giao có võ trang nguyên tử. Sự kiện này không phải là bất thường đối với lịch sử của nước Mỹ. Nguyên Ngoại trưởng Hillary Clinton đã từng nhìn nhận thực tế khả năng nguyên tử của Ấn Độ vào tháng 6 năm 2006. Sự kiện đó không chỉ là điều tất yếu của lich sử mà còn là một quyết định thức thời hợp với tình trạng thế giới hôm nay. Cũng như trường hợp Ấn Độ, BTT sẽ được chính phủ Mỹ giúp chuyển hướng khả năng nguyên tử vào việc sản xuất năng lượng hạt nhân phục vụ y học, phát triên kinh tế, kiến tạo hòa bình. Do đó quyết đinh của Tổng thống Donald Trump nhìn nhận khả năng nguyên tử, hạt nhân của BTT sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Mặc dầu tình hình nội bộ của nước Mỹ đang xâu xé Tổng thống Donald Trump một cách tệ hại, tưởng chừng ông không thể ngốc đầu lên nỗi. Nhưng nếu cuộc họp thượng đỉnh với Kim Jong-un mà thành công thì thế giới sẽ nhìn ông như một người hùng lập được kì tích khắc phục được Kim Jong-un giúp cho nhân loại tránh được chiến tranh hạt nhân. Chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẻ thâu phục được trái tim và bộ óc của các cử tri Mỹ dành cho cuộc tranh cử tổng thống nhiêm kỳ hai của ông vào năm 2020./.

