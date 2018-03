Bộ Trưởng Mattis: Saudi Nên Sớm Ngưng Chiến Tranh Tại Yemen

WASHINGTON - Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ khuyến cáo thế tử Saudi Arabia: nên gấp rút tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc chiến Yemen – bộ trưởng Jim Mattis đặt hy vọng vào nỗ lực dàn xếp của sứ giả LHQ, và tích cực hậu thuẫn chính quyền Riyadh.Liên minh chống Houthi do Saudi dẫn đầu can thiệp tại Yemen từ 3 năm – 10,000 người thiệt mạng trong nội chiến Yemen. Hơn 2 triệu dân di tản và gần 1 triệu người bị bệnh tả đe dọa.Khi phóng viên hỏi có nêu vấn đề nhân quyền với thế tử Bin Salman từ đầu cuộc hội đàm, bộ trưởng Mattis nói “Chúng ta sẽ kết liễu cuộc chiến này, là mục tiêu sau cùng. Chúng ta chấm dứt theo các điều kiện thuật lợi với dân chúng Yemen và cũng vì an ninh của khu vực”.Reuters báo tin: tại Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, 1 nghị quyết tìm kiếm sự kết thúc hậu thuẫn của Hoa Kỳ dành cho can thiệp của Saudi tại Yemen đã bị bác – trong thời gian thảo luận trước biểu quyết, 1 số nghị sĩ mô tả 3 năm xung đột tại Yemen là khủng hoảng nhân đạo và quy trách Riyadh.Trước buổi hội đàm tại Ngũ Giác Đài, thế tử Bin Salman cho biết: 2 bên đang bàn phương cách chống lại 1 số đe dọa. Thế tử đã đuợc TT Trump tiếp đón tại Bạch Ốc với sự ghi công thương vụ bán vũ khí cho Saudi giúp phát triển việc làm tại Hoa Kỳ.