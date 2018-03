Anh Tìm Kiếm Hậu Thuẫn Chống Mạng Gián Điệp Nga

LONDON - Vương quốc Anh yêu cầu các nước châu Âu chung sức chống lại hệ thống gián điệp của Nga có thể đang chuẩn bị tấn công cựu điệp viên Nga sống lưu vong tại UK tương tự vụ hạ độc cựu đại tá quân báo Skripal.Thủ Tướng Theresa May định hô hào hành động phối hợp tại hội nghị thuợng đỉnh Brussels họp trong ngày Thứ Năm. Bà May tuyên bố khi vừa tới hội trường “Nga tấn công ngang nhiên và tắc trách chống lại UK – đã rõ mối đe dọa này không tôn trọng biên giới. Vụ Salisbury là mô hình xâm lăng của Moscow”.Nghi án mưu sát cựu đại tá Skripal đuợc biết là lần đầu tiên xử dụng độc chất sau thế chién, là vũ khí hoá học đuợc tin từng do quân đội Nga phát triển.Với Lithuania, TT Dalia Grybauskaite loan báo sẵn sàng đuổi viên chức ngoại giao Nga về nưóc để trừng phạt.Giới ngoại giao xác nhận: Thủ Tướng May không tìm kiếm 1 chiến luợc chính thức của EU, tuy 5, 6 nước muốn làm gì đó - theo ghi nhận của viên chức, 1 số nước như Hy Lạp và Hungary có ý luỡng lự.Chủ tịch HĐ Liên Âu Donald Tusk chủ tọa hội nghị họp ngày Thứ Năm ủng hộ UK – ông Tusk minh định “Chúng ta nên tăng tiến khả năng ứng phó đối đầu các tấn công tuơng lai”.