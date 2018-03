Mueller Muốn Phỏng Vấn Trực Tiếp Trump; Luật Sư Riêng Của Trump là John Dowd Đã Tuyên Bố Từ Chức

WASHINGTON - Cuộc điều tra về “toa rập” chống lại TT Trump tập trung vào 4 sự kiện – điều này cho thấy đoàn Mueller muốn vận động 1 cuộc phỏng vấn trực tiếp, dự kiến trong vài tuần.Các sự kiện ấy là (1) quyết định cách chức giám đốc FBI James Comey, (2) bãi nhiệm cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, (3) vai trò của ông Trung trong việc soạn thông báo đánh lạc hướng của Trump Junior về buổi tiếp các nhà vận động hành lang Nga tại Trump Tower, và (4) là hiểu biết của ông Trump về cuộc gặp gỡ Trump Tower.Đó là những “sợi chỉ có ý nghĩa” tạo thành cuộc điều tra về thông đồng.Từ vài tháng qua, đã có những tin tức ám chỉ đoàn Mueller muốn biết có phải ông Trump đã đuổi ông Comey vì cản trở công lý – ông Trump nói qua làn sóng truyền hình “Có yếu tố Nga”.Ngoài ra có tin ông đã nói với 2 viên chức Nga rằng ông Comey bị loại vì đã gây áp lực lớn với thượng cấp.Trong buổi điều trần tại ủy ban Hạ Viện hồi Tháng 6-2017, cựu giám đốc Comey xác nhận: ông Trump nhiều lần yêu cầu ông trung thành.Cố vấn Flynn bị bãi nhiệm vì đã thông báo sai lạc PTT Mike Pence về các tiếp xúc với ĐS Nga – chính ông Trump nói “Flynn khai man với FBI”.Mặt khác, TT Trump bị chú ý tiếp theo tin báo Washington Post cho biết ông đã chỉ đạo soạn bản tuyên bố về buổi tiếp xúc người Nga tại Trump Tower trong lúc cao điểm vận động tranh cử giữa năm 2016 – ông Trump tu chính tuyên bố này 5, 6 phen cùng trong lúc các chi tiết bị thẩm lậu.Các chuyên gia tình báo và an ninh quốc gia đồng ý rằng tương tác có liên quan với quản đốc tranh cử Paul Manafort và cố vấn toàn quyền Jared Kushner là 1 phần trong âm mưu xâm nhập và gây ảnh hưởng của Moscow.Tuy nhiên, Trump Junior và luật sư Veselnitskaya xác nhận buổi gặp gỡ tại Trump Tower không đưa tới kết quả nào. Ông Trump và các luật sư nói TT không hay biết – nhưng, hàng loạt thông tin từ tờ Post và về bản tuyên bố mà ông Trump dự phần soạn thảo nêu nghi vấn với sự hiểu biết của ông xoay quanh cuộc hội họp tại Trump Tower.Cố vấn chính trị Steve Bannon ám chỉ ông Trump biết – ông Bannon gọi buổi gặp ấy là “phản bội” và “không yêu nươc”, theo 1 tập sách mỏng về nội tình Bạch Ốc của nhà báo Michael Wolff. Sau đó, ông Bannon xin lỡi, nhưng không rút lại lời bình.Đoàn Mueller tập trung vào 4 sự kiện vào lúc ông Trump suy tính quyết định sa thải luật sư Ty Cobb, là nhân vật vận động hợp tác với đoàn điều tra.Luật sư riêng của ông Trump là John Dowd đã quyết định thôi việc vì thấy là không thể kiểm soát hành vi của ông Trump.Đầu tuần này, ông Trump đưa thêm luật sư mới vào đoàn pháp lý cựu công tố Joseph diGenova, báo định nỗ lực cưỡng lại và ý muốn áp đảo với ông Mueller.Trong khi đó bản tin khác nói về chuyện luật sư riêng của Trump là John Dowd đã quyết định từ chức. Bản tin viết chi tiết như sau.TT Trump tập trung 1 số luật sư bên ngoài để ứng phó với cuộc điều tra của đoàn Mueller, tuy luôn nhắc lại không có toa rập – trong lúc ông Trump có thể tuyển dụng bổ túc, luật sư John Dowd quyết định thôi việc, như đã có đồn đoán trong thời gian gần đây.Các nguồn tin xác nhận có bất đồng nội bộ về khả năng TT Trump trả lời phỏng vấn của đoàn Mueller mà ông Dowd chống.Cuối tuần qua, luật su Dowd phát thông cáo yêu cầu thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein ngưng cuộc điều tra hồ sơ Nga – thông cáo gửi Fox News ghi “Tôi cầu nguyện ông Rosenstein noi gương sáng suốt và can đảm của bộ trưởng Jess Sessions và Phòng trách nhiệm chuyên nghiệp FBI để kết thúc cuộc điêu tra về toa rập tạo ra bởi cấp trên của cựu phó giám đốc FBI McCabe là James Comey dựa trên hồ sơ ngụy tạo và gian lận”.Tổ luật sư riêng của ông Trump vận động chống lại ý định cách chức công tố viên đặc biệt Robert Mueller, như luật sư Ty Cobb đã nói hôm Chủ nhật.Tại Bạch Ốc, ông Trump cũng nghe ý kiến của cố vấn pháp lý Don McGahn – ông tăng cường độ đả kích ông Mueller và cuộc điều tra, dẫn nhận xét của giáo sư luật trường Harvard, theo đó không nên bao giờ cử ông Mueller làm công tố viên đặc biệt.Tuần này chứng kiến ít nhất đợi cải tổ thứ nhì với đoàn luật sư riêng của ông Trump – ông Dowd là luật sư đuợc tuyển để thay thế ông Marc Kasowwitz, là luật sư có văn phòng tại New York.Tin mới nhận từ CNN ghi: ông Trump mời 4 luật sư, và không người nào nhận lời.Nhà báo nhận xét: Trump muốn thu tóm quyền kiểm soát mọi thông điệp về đoàn Mueller, trong lúc không ngừng hạ uy tín ông Mueller. Thực tế đơn giản là ông đã nhận thức đuợc rằng ông Mueller đã dồn ông vào chân tường – khi đã dựa tường, phản ứng của ông là tấn công, tấn công, tấn công.