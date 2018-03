Hạ Viện OK Ngân Sách 1,300 Tỉ MK Năm 2018

WASHINGTON - Hạ Viện nỗ lực vận động thông qua ngân sách 1300 tỉ để TT ký ban hành kịp trước giữa đêm Thứ Sáu để tránh đóng cửa công sở lần thứ 2.Bạch Ốc phát tín hiệu hôm Thứ Tư báo trước: TT sẵn sàng ký ban hành.Phóng viên nhận thấy văn bản của Hạ Viện có thể sẽ thông qua Thượng Viện không khó.Hạ Viện định biểu quyết trong ngày Thứ Năm, chấm dứt 5, 6 tháng đấu tranh gay go giữa các nhà lập pháp của 2 đảng về các ưu tiên.Thỏa thuận ngân sách này (thực hành đến hết Tháng 9) không gồm các đề nghị của hành pháp về giảm ngân sách của cơ quan bảo vệ môi trường (EPA), Bộ ngoại giao và 1 số công sở liên bang – văn bản sắp biểu quyết cũng không gồm các yêu cầu tài trợ có liên quan với di trú.Có tin: nhóm bảo thủ Freedom Caucus tại Hạ Viện không chấp nhận vì đề án ngân sách này tăng chi trong lúc không giảm tài trợ ObamaCare và các thành phố gọi là “bao che di dân”, như dân biểu Jim Jordan tuyên bố với Fox News.Có lúc TT Trump yêu cầu 25 tỉ MK để xây tường biên giới nhưng thương luợng đã tan vỡ – thay vào đó, TT Trump đuợc chấp thuận 1.6 tỉ MK để tăng cường lực luợng Biên Phòng năm nay.Twitter tối Thứ Sáu của ông Trump cho biết tường biên giới sắp khởi công tại biên giới tây nam bằng 1.6 tỉ, phần kinh phí còn lại sẽ đuợc cấp sau.Đề án ngân sách mới gồm các dự chi về hạ tầng cơ sở, và chống tin tặc Nga quấy rối bầu cử, ngoài 80 tỉ quân phí lớn nhất 15 năm.Đáp lại phản ứng phẫn nộ trong xã hội về vụ nổ súng tàn sát 17 người tại trường Douglas (Florida), đề án ngân sách này gồm 1 số tăng tiến trong sưu tra an ninh người mua súng, và tài trợ giúp trường học phòng ngừa bạo động chết người.Đề nghị tăng 307 triệu MK quỹ phản gián chống quấy rối bầu cử đuợc thỏa thuận – 380 triệu khác đuợc dùng vào việc bảo hệ hệ thông tuyển cử của tiểu bang.Dự chi xây sửa cầu đường, bến cảng là 10 tỉ. Việc điều trị cai nghiện, nghiên cứu và phòng ngừa opioid đuợc tăng thêm 2.8 tỉ.Tin nhận đuợc trưa Thứ Năm là: biểu quyết thuận chờ đợi phiếu tán đồng của nghị sĩ Rand Paul, theo xác nhận của thủ lãnh CH Thượng Viện Mitch McConnell. Hôm trước, ông Paul nói rõ “Tôi không quyết định điều tôi không biết là gì.”Bản tin của báo The Washington Post hôm Thứ Năm cho biết Hạ Viện đã thông qua ngân sách 1.3 ngàn tỉ đô la.