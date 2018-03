Kẻ Đánh Bom Austin Bị Theo Dõi Nhờ Điện Thoại Cầm Tay

AUSTIN, Texas - Thủ phạm đánh bom gói gây kinh hoàng thành phố Austin cẩn thận tránh máy thu hình trước khi vào cơ sở FedEx, là nơi đến sau cùng của y – nghi can Mark Anthony Conditt đội tóc giả màu vàng.Sau 1000 cú điện thoại báo tin về gói khả nghi, 2 người chết và 19 ngày săn đuổi của lực luợng cảnh sát, cuộc điều tra lớn nhất từ vụ đánh bom Boston Marathon 2013 đã chấm dứt.Conditt kích hoả bom trong xe sau khi lái chiếc SUV xuống muơng ven đường, chết tại chỗ.Dân biểu Michael McCaul nói “Tới FedEx đặt bom là sai lầm chết người của hắn - cảnh sát đã tìm thấy đầu mối là 1 xe tải màu đỏ, đưa tới số điện thoại di động có thể theo dõi”.Conditt thường tắt cell phone, khi bật nút ON liền bị cảnh sát theo dõi tiếp.Là sinh viên bậc cao đẳng bỏ học 23 tuổi, Conditt mua vật liệu từ Home Depot, gồm 2 bảng báo hiệu “Children at play” nối với dây điện kích hoả bom gây thuơng tích 1 người đi bộ và 1 người đi xe đạp hôm Chủ nhật. Conditt mua pin dùng chế bom này qua internet, không dùng pin phổ thông hiệu Duracel.Động lực gây tội ác của Condit vẫn là chưa rõ, theo tin AP.FoxNews đưa tin tiếp theo: Conditt đã lập 1 danh sách mục tiêu tuơng lai kèm theo địa chỉ.