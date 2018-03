Vinh: Mẹ 1 HS Xông Vào Lớp Đánh Gục Cô Giáo, E Xảy Thai

HANOI -- Thiên đường xã hội chủ nghĩa: Sau chuyện phụ huynh xông vào trướng bắt cô giáo quỳ ở tỉnh Long An, bây giờ tới chuyện phụ huynh xông vào trường đánh cô giáo đang mang bầu tới nhập viện, có dấu hiệu xảy thai...Chuyện xảy ra ngại tại quê hương ông Hồ...Có vẻ như phụ huynh naà cũng là một cán bộ CSVN, vì công an lập tức bao vây nạn nhân trong bệnh viện, không cho nói chuyện với truyền thông báo chí...Báo Đời Sống Plus/GĐVN ghi rằng vào chiều 22/3, UBND phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng cơ quan chức năng làm rõ chuyện phụ huynh đánh giáo viên xảy ra tại Trường Mầm non Việt - Lào.Theo đó,người đánh cô giáo là chị Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, ở phường Trung Đô), còn nạn nhân là cô M. (tên đã thay đổi, 21 tuổi) đang thực tập tại trường".Trước đó, sáng cùng ngày, khi phát hiện con mình có vết bầm ở chân, chị Nghĩa đến trường mầm non gặp giáo viên thực tập này để nói chuyện. Sau đó, phụ huynh này đã hành hung khiến khiến giáo viên đang mang thai phải nhập viện.Được biệt, chị M. nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, đau bụng. Chị M.đang mang thai tuần thứ 13, khi sự việc xảy ra chị M. có dấu hiệu sảy thai.Trong khi đó, bản tin Zing ghi thêm rằng theo Bác sĩ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An, cho biết chị Phan nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, đau bụng."Bệnh nhân mang thai tuần thứ 13, có dấu hiệu sẩy thai”, một bác sĩ nói.Báo Tuổi Trẻ nói rằng cô giáo cơ nguy xảy thai, trong khi công an bao vây để giữ kín thông tin:“Qua kiểm tra cho thấy chị H. đang mang thai ở tuần thứ 13, bánh nhau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sẩy thai. Đến chiều, chị H. vẫn đang được theo dõi chặt chẽ tại trung tâm.Chị H. và một số phụ nữ có mặt trong phòng điều trị từ chối tiếp xúc với các phóng viên.Trên tầng 3 của dãy nhà hiệu vụ có khá nhiều người, trong đó có một số người mặc sắc phục công an.”