Nhà Văn Trần Phong Vũ Ra Mắt Sách Thành Công

Trong buổi ra mắt sách.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành Phố Westmister số 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 18 tháng 3, 2018 Nhà văn, nhà báo Trần Phong Vũ đã tổ chức thành công trong buổi ra mắt tác phẩm “Việt Nam Nỗi Đau Và Niềm Hy Vọng” mặc dù một buổi chiều cuối tuần tại Little Sài Gòn rất bận rộn với nhiều sinh hoạt, nhưng số người tham dự khoảng 300 người đã ngồi chật hội trường, một số đồng hương không có ghế ngồi vẫn đứng chung quanh để nghe các diễn giả nói về tác phẩm cũng như tác giả.Điều hợp chương trình Bác Sĩ Trần Mạnh Cường,Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách.Trong phần giới thiệu quan khách tác giả Trần Phong Vũ đa giới thiệu: Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh và phu nhân, cựu Nghị Sĩ Nguyễn Văn Nhuệ và phu nhân, cựu Nghị Sĩ Trần Tấn Toan, Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong, gia đình cựu nghị sĩ VNCH Nguyễn Văn Huyền, BS. Nguyễn Trọng Việt, GS. Đàm Trung Pháp, GS. Trần Huy Bích, ông Trần Năng Phùng, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, TS. Nguyễn Bá Tùng, ông Nguyễn Kim Bình, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove một số đại diện dân cử...Tiếp theo Bác Sĩ Trần Văn Cảo, Trưởng ban tổ chức lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông cùng đồng hương. Ông cho biết: “ nhà văn Trần Phong Vũ. Ông là một nhà giáo, một nhà truyền thông, từng là tác giả của hàng chục cuốn sách về nhiều đề tài liên quan đến thời cuộc cả trong lẫn ngoài nước. Ông còn là một trong những người chủ trương nhà xuất bản Tiếng Quê Hương.Sau đó Kỹ Sư Đỗ Như Điện lên nói về tác phẩm, ông cho biết:“Ông đã phải hết sức chú tâm khi đọc một cuốn sách dầy đến gần 700 trang, khổ lớn và chữ nhỏ. Nhưng vì những chi tiết, tài liệu và những điều tác giả chuyển đến cho người đọc ở trong sách là những điều rất quan trọng đáng là những điều để cho ông được học hỏi thêm. Đó là một tài liệu đồ sộ. Mỗi chương là một đề tài với những tài liệu khách quan để phân tích, nhận định. Tài liệu được tác giả nêu ra rất cẩn trọng vì đó là những chứng từ cho sự phân tích nhận định. Theo diễn giả thì dù là một “tạp luận” nhưng đã tập trung vào một chủ đề rõ rệt là nỗi đau và niềm hy vọng cho quê hương Việt Nam. Đọc những tạp luận này người đọc rất dễ dàng đi đến một kết luận là những diễn biến tiêu cực đầy rẫy trong xã hội Việt Nam hiện nay đã là nguyên nhân của sự xuống cấp, tha hóa trong mọi khía cạnh xã hội. Trách nhiệm hiển nhiên là từ sự thiết lập chủ nghĩa xã hội cộng sản.”...Sau cùng diễn giả đưa ra một nhận xét của mình là người đọc có thể có một vài điều không đồng ý về chi tiết nhưng tổng quan thì đó là một cuốn sách giá trị với những tài liệu, chứng cứ khách quan để người đọc thấy được cái đau chung cũng như niềm hy vọng. Cuốn sách có thể được coi là một thông điệp, một chúc thư của thế hệ lớn tuổi về quê hương đất nước...Một bài nói chuyện rất dài, khá chi tiết, Kỹ Sư Đỗ Như Điện đã nêu ra từng vấn đề qua từng chương thật lý thú vì vậy mà trước khi ra về mọi người ai cũng có trên tay một cuốn “Việt Nam, Nỗi Đau Và Niềm Hy Vọng” có chữ ký của tác giả.Tiếp theo là nghi thức phát hành sách, Ban tổ chức mời ông Nguyễn Văn Liêm, BS. Đoàn Trọng Cảo, BS. Trần Mạnh Cường, Kỹ Sư Đỗ Như Điện lên kéo tấm vãi đỏ để chồng sách hiện ra, trong lúc nầy cả hội trường cùng hát bản Happy Birthday.Trong dịp nầy Bà Frances Nguyễn Thế Thủy đã lên tặng Nhà Văn Trần Phong Vũ một tấm Plaque để ghi nhớ về kỷ niệm những ngày làm tờ báo “Đường Sống”.Sau đó là phần phát biểu của ông Trần Quốc Bảo (Lực Lượng Cứu Quốc) Giáo Sư Nguyễn Đình Cường, Giáo sư Trần Huy Bích.. qua những phần nhận định về tác phẩm và tác giả, những vị nầy đều có cái nhìn chung về cuốn sách là một tập tài liệu cho chúng ta tham khảo về tình trạng đất nước quê hương hiện nay. Với ông Trần Quốc Bảo thì phần đề cập đến tôn giáo và chính trị, tác giả đã có những nhận xét phân tích phán đoán rất là can đảm nói lên những sự thực khách quan.Sau những lời phát biểu của các diễn giả và thân hữu, Nhà Văn Trần Phong Vũ lên ngỏ lời cảm ơn đến mọi người đã tham dự đến phút chót, đặc biệt là những diễn giả, thân hữu đã đóng góp ý kiến và nhận định về cuốn sách này mà tác giả cho biết là nó được hình thành từ những thúc đẩy và khuyến khích của bạn bè thân thích, độc giả khắp nơi.Chương trình xen lẫn với phần văn nghệ do Ban Tù Ca Xuân Điềm và một số anh chị em nghệ sĩ thân hữu trình bày những ca khúc về quê hương thật xuất sắc.Vài nét về Nhà văn, Nhà báo Trần Phong Vũ, ông nguyên là một nhà giáo với tên khai sinh là Trần Ngọc Vân, sinh tại Thái Bình, Việt Nam. Di cư vào Nam năm 1954, ông đã từng là một bình luận gia cho Đài Phát Thanh Quốc Gia, giữ mục Quan Điểm và trang Tham Luận Chính Trị trên nhật báo Sóng Thần.Nhà văn Trần Phong Vũ là giáo sư dạy Việt Văn đệ nhị cấp tại các trường Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tòng, La San Tabert Saigon. Sau ngày 30.4.1975 ông tỵ nạn tại Hoa Kỳ, viết sách, làm báo, ông là chủ bút tờ Đường Sống (80/92) và Diễn Đàn Giáo Dân (2000/2012).Tại hải ngoại, nhà văn Trần Phong Vũ đã xuất bản 9 tác phẩm: Quê Hương Còn Đó (1983), Dấu Chân Trên Cát (1995), Một Thoáng Nhìn Về GHCGVN Qua Biểu Tượng GH Gioan Phaolo II (1997), Một Thời Mê Hoặc (1998), Bên Vực Tử Sinh (1998), Thánh Thể, Trung Tâm Đời Sống GH (2000, tb 2006), Tuyển Tập Trần Phong Vũ (2012), Nguyễn Chí Thiện, Trái Tim Hồng (2013) và nay là tác phẩm thứ 10 “Việt Nam, Nỗi Đau và Niềm Hy Vọng.