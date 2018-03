Cấm Đánh Cá, Tàu Lạ, Áp Thuế, Cá Chết...

Xuân NiệmVậy là cấm đánh cá Biển Đông... Trung Quốc ngang ngược như thế. Và thế là Việt Nam phản đối... Nhưng ảnh hưởng là: tàu lạ quấy nhiễu, tấn công tàu cá Việt Nam.Bản tin VOA kể: Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22/3 nói Việt Nam bác bỏ quyết định cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông vì lệnh này vi phạm luật pháp quốc tế và các thoả thuận.Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22/3 nói: “Quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế.”Bản tin RFA kể chuyện vùng biển Hoàng Sa: Một tàu cá ở tỉnh Quảng Nam vừa trình báo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà về việc bị tàu lạ (theo cách gọi của báo chí trong nước) phá hoại ngư cụ khi đang ở ngư trường Hoàng Sa.Anh Nguyễn Tấn Sơn chủ tàu cá QNa 90822 TS, cư ngụ tại thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, vào ngày 22 tháng 3 cho truyền thông Việt Nam biết, tàu cá của ông bị một số người trên tàu lạ tấn công, cướp phá ngư lưới cụ khi đang hành nghề ở ngư trường Hoàng Sa.Bản tin BBC kể: Hoa Kỳ có kế hoạch áp thuế quan trị giá 50 tỷ đô la Mỹ lên các hàng hóa Trung Quốc và hạn chế các hoạt động đầu tư của nước này vào Mỹ.Quyết định được đưa ra sau khi chính quyền ông Trump xác định rằng Bắc Kinh khuyến khích việc đánh cắp tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp Mỹ và buộc các doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ.Tòa Bạch ốc nói việc này được đưa ra sau hàng năm hai bên thảo luận nhưng không đạt được thay đổi.Lại chuyện mở nhạc ầm ĩ.. Báo Sao Star kể: Ngày 22/3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Nguyễn Đông Nghi (SN 1988, trú phường Bình Thuận)... Trước đó, khoảng 00 giờ khuya 11/3, heo sự phân công của Báo Giao thông VPMT, PV Vĩnh Nhân đến khu vực trước quán bar trên đường Bạch Đằng (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) để ghi nhận sự việc sau phản ánh của người dân về việc quán bar này thường mở nhạc to, ảnh hưởng đến người dân.Khi đang tác nghiệp phía trước quán, anh Nhân bị nhóm thanh niên từ trong quán đi ra ép vào quán rồi hành hung và giữ suốt 2 giờ.Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện Hà Nội: 88% người dân đồng ý vị trí đặt ga tàu điện ngầm C9 ở hồ Gươm...Ban Quản lý Đường sắt Hà Nội cho biết, sau 10 ngày trưng bày, lấy ý kiến của nhân dân về vị trí đặt ga tàu điện ngầm C9- ga hồ Hoàn Kiếm, gần 90% góp ý đồng ý với vị trí đưa ra.Báo Xây Dựng kể chuyện Quảng Nam: Cá chết trên sông Bồng Miêu do vỡ hồ chứa thải của công ty khai thác vàng trái phép.Trước phản án của người dân về hiện tượng cá chết trên sông Bồng Miêu thuộc thôn Trà Sung, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, ngày 18/3 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phòng PC49 - Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện tượng trên.Bản tin VietnamNet kể: Nghi can bắn người ở Sài Gòn được thuê giá 300 triệu...Kẻ nổ súng bắn người, khi bị bắt đã khai báo được người khác thuê mướn với giá 300 triệu đồng.Liên quan đến vụ nam thanh niên bị bắn gục trước cửa nhà sau 4 phát súng xảy ra đêm 14/3 tại đường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.SG, diễn biến mới nhất là đêm 20, rạng sáng 21/3 Công an Q.Tân Phú đã bắt giữ 3 đối tượng.Bản tin VnExpress kê3: Ôtô 4 chỗ bị vò nát khi đấu đầu xe đầu kéo.Sau cú tông trực diện vào xe đầu kéo trên tuyến đường ở Lâm Đồng, chiếc xe 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, làm tài xế tử vong.Tối 21/3, anh Bùi Minh Đức (33 tuổi) chạy xe 4 chỗ trên Tỉnh lộ 725, theo hướng từ quốc lộ 20 vào nhà máy Alumin Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). Khi đến khúc cua ngã ba, ôtô tông trực diện vào xe đầu kéo chở theo máy xúc do tài xế Trần Văn Bình (45 tuổi) chạy hướng ngược lại.Lòng tôt vô lượng... Bản tin Kênh 14/Trí Thức Trẻ kể: Mỗi buổi chiều, vừa sửa xe anh Toàn đều nghe đài FM để biết đường nào có ùn tắc thì anh sẽ gác lại công việc rồi đạp xe đến điều tiết giao thông. Cứ thế, hơn 10 năm trôi qua, anh Toàn xem chuyện “giải cứu” kẹt xe cũng là một phần trách nhiệm đối với cộng đồng.Clip: Hai ông Tây tuýt còi, điều tiết giao thông tại cột đèn tín hiệu ở Sài Gòn hàng giờ đồng hồ.Cứ đến 16h30 hàng ngày, anh Lê Ngọc Toàn (38 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM) lại tạm gác công việc sửa xe, bơm vá khi nghe thông tin có ùn tắc giao thông tại một số vòng xoay, ngã tư. Anh nói, anh phải đi "giải cứu" kẹt xe.Bản tin VnExconomy kể: “Cơn bão” áp thuế của Mỹ nối dài khó khăn của doanh nghiệp cá tra Việt...Mỹ đã công bố mức thuế áp chống bán phá giá cao chưa từng có với cá tra - cá basa của Việt Nam, từ 2,39 USD/kg - 7,74 USD/kg...Cá tra - basa Việt bị áp thuế cao chưa từng có tại thị trường Mỹ.Báo Pháp Luật Plus kể chuyện nhậu: Bệnh nhân nghi ngộ độc rượu ở Quảng Nam có nguy cơ mù mắt...Theo thông tin mới nhất, một trong số bệnh nhân được cứu sống trong vụ 3 người chết nghi ngộ độc rượu ở Nam Giang (Quảng Nam) có nguy cơ mù mắt.