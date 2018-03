Tin Mới Nhất Về Tương Lai Của Chương Trình Đầu Tư EB5; Có phải TT Trump Đã Sa Thải Ông Tillerson Vì Cấp Quá Nhiều Chiếu Khán Cho Di Dân?

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Thông tin vừa được phổ biến về chương trình đầu tư EB5 từ một dự luật đang được sọan thảo nhưng chưa kết thúc. Các nhà quan sát về di trú tin rằng chương trình EB5 sẽ nằm trong luật mới sẽ được thành hình trước ngày 23 tháng Ba năm 2018. Một số thay đổi khác vẫn có thể xảy ra trước ngày này.Điều quan trọng là chúng ta cần hiểu về chữ "TEA", viết tắt từ Targeted Employment Areas, có nghĩa là Những Vùng Việc Làm Cần Quan Tâm. Nói cách khác, những vùng TEA là những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao, hoặc những vùng thôn quê hẻo lánh và những đề án đầu tư EB5 ở những nơi này đòi hỏi vốn đầu tư ít hơn những vùng khác. Sau đây là những điểm chính mà chúng ta được biết trong ngày 15 tháng Ba năm 2018:Vốn đầu tư tối thiểu cho những đề án đầu trong những vùng TEA sẽ tăng từ 500.000 mỹ kim lên 925.000 mỹ kim. Còn vốn tối thiểu cho những đề án đầu tư khác sẽ tăng từ 1 triệu mỹ kim lên 1 triệu 25 ngàn mỹ kim. Vì không có sự khác biệt bao nhiêu về vốn đầu tư, các Trung Tâm Vùng sẽ có nhiều đề án đầu tư ở khắp nơi, vì số tiền đầu tư chỉ cách biệt 100 ngàn mỹ kim giữa những vùng TEA và những vùng không có tỷ lệ thất nghiệp cao.Sở di trú sẽ tạm ngừng nhận đơn đầu tư I-526 trong bốn tháng kể từ ngày luật mới có hiệu lực. Điều này có nghĩa là những đơn đầu tư EB5 mới sẽ không được nhận trong bốn tháng sau khi Tổng thống Trump ký ban hành luật mới (có thể là ngày 23 tháng Ba). Trong thời gian bốn tháng, Sở di trú dự tính giải quyết nhiều hồ sơ đang bị trì trệ và huấn luyện nhân viên về luật và chính sách mới. Đơn đầu tư EB5 đã nộp trước ngày có các điều luật mới vẫn sẽ được duyệt xét.Chương trình Trung Tâm Vùng sẽ vẫn được cho phép họat động trong 6 năm, tức đến năm 2023.Một số chiếu khán (visa) được để dành cho các đề án EB5 ở vùng thôn quê. Chương trình đầu tư EB5 được cấp 10.000 chiếu khán mỗi năm. Có nghĩa là một chiếu khán cho người đầu tư và mỗi người trong gia đình của họ sẽ được cấp một chiếu khán đến Hoa Kỳ chung với họ. Những điều luật mới sẽ để riêng 1.450 chiếu khán cho những người đầu tư các đề án EB5 ở vùng thôn quê và 1.450 chiếu khán cho những người đầu tư các đề án EB5 ở những vùng thành thị ưu tiên, và 200 chiếu khán dành cho những người đầu tư các đề án EB5 có liên hệ đến cơ sở hạ tầng. Điều này có nghĩa là khỏang 3000 chiếu khán trong số 10.000 chiếu khán sẽ được dành cho những vùng thôn quê và lợi tức thấp. Nhưng điều này sẽ không giúp cho những vùng thôn quê vì vốn đầu tư chỉ khác biệt có 100.000 mỹ kim giữa vốn đầu tư ở những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao và những vùng không trở ngại về công việc làm. Hầu hết giới đầu tư sẽ không quan tâm đến việc bỏ thêm 100 ngàn mỹ kim để có thể thỏai mái đầu tư mà không bị giới hạn vấn đề địa lý.Việc đòi hỏi phải tạo thêm việc làm cũng sẽ thay đổi. Thay vì yêu cầu các nhà đầu tư phải tạo tối thiếu 10 việc làm mới cho mỗi đề án đầu tư thì luật mới sẽ yêu cầu phải tạo 9 việc làm mới cho những vùng TEA và tạo 12 việc làm mới cho những vùng đầu tư khác.Trong những tin tức liên quan đến di trú trong tuần này, có một số tin tức có tiêu đề nổi bật như sau:Có phải ông Trump đã sa thải ông Tillerson vì cấp quá nhiều chiếu khán cho những di dân ở các nước không có nhiều người da trắng không?Chiếu khán có sẽ khó được cấp hơn nếu không ở u Châu không?Ông Trump sa thải Bộ trưởng Ngọai Giao Rex Tillerson vào ngày 13 tháng Ba vừa qua. Ông Tillerson không phải là một ngọai trưởng được ưa thích và được nể nang và đã có một số bất đồng giữa ông và ông Trump. Một trong những điểm bất đồng chính là về chính sách chiếu khán, đặc biệt là việc cấp chiếu khán cho di dân da đen.Ông Trump than phiền rằng Hoa Kỳ đã nhận qúa nhiều di dân từ những nước như Haiti và Nigeria. Nói chung, ông Trump không hài lòng về việc nhận những di dân có nước da đậm đà. Sau cùng, ông Tillerson đã hỏi ông Trump có muốn Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ ngưng cấp tất cả chiếu khán hay không.Từ năm ngóai đã có buổi thảo luận trong Tòa Bạch Ốc về việc ai sẽ nên cấp chiếu khán, Bộ Ngọai Giao hay Sở di trú USCIS.Từ năm 1952, Bộ Ngoại Giao đã có trách nhiệm cấp chiếu khán và quyết định ai được đến Hoa Kỳ du lịch, làm việc và tỵ nạn. Nhưng đã có một đề nghị trong Tòa Bạch Ốc muốn chuyển Phòng Lãnh Sự Vụ thuộc Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ sang Bộ Nội An Hoa Kỳ.Tuy nhiên, nếu Bộ Nội An kiểm sóat việc cấp chiếu khán và từ chối chiếu khán thay cho Bộ Ngọai Giao thì điều này sẽ làm khó ông Trump hơn vì ông muốn "chỉ có người da trắng" trong chính sách di trú. Tại sao vậy? Vì những vụ từ chối di trú của Bộ Nội An có thể được tranh cãi tại các tòa án Hoa Kỳ, nhưng sự từ chối cấp chiếu khán của nhân viên lãnh sự Hoa Kỳ không thể tranh luận tại các tòa án Hoa Kỳ.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Nếu dự luật đầu tư EB5 được quốc hội thông qua, những đề án nào sẽ hấp dẫn hơn, những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao hay những vùng khác?- Đáp: Sẽ không có sự khác biệt nhiều về số tiền đòi hỏi đầu tư, vì thế các nhà đầu tư sẽ vẫn thích những đề án ở thành thị có tiềm năng cao hơn.- Hỏi: Liệu có những thay đổi trong việc duyệt xét chiếu khán để đáp ứng những hứa hẹn của ông Trump muốn có một nước Mỹ da trắng không?- Đáp: Việc duyệt xét chiếu khán sẽ tiếp tục như cũ. Bất cứ sự thay đổi nào muốn lọai bỏ người dân da đen cũng đương nhiên bị xem là kỳ thị và không được quốc hội chấp thuận.- Hỏi: Còn về việc Cải Tổ Di Trú Tòan Diện và vấn đề giới hạn Di Dân Đòan Tụ Gia Đình thì sao?- Đáp: Sẽ không có thay đổi xảy ra trong năm 2018. Các nhà chính trị hiện đang chú tâm vào cuộc bầu cử trong tháng 11 sắp tới, để xem đảng Dân Chủ có thể chiếm đa số trong quốc hội hoặc nếu đảng Cộng Hòa vẫn có thể giữ thế đa số.