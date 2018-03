Nghi Can Đánh Bom Gói Ở Texas: Mark A. Conditt Tự Sát

AUSTIN - Cảnh sát tin rằng thủ phạm đặt bom gói tại thủ phủ tiểu bang Texas đã tự sát.Nghi can da trắng 24 tuổi là mục tiêu truy nã của cảnh sát từ đầu tháng đã kích hoả bom trong xe hơi, đã chết hồi rạng sáng Thứ Tư với 1 số thương tích.Trong buổi họp báo tại Austin, cảnh sát trưởng Brian Manley cho hay 1 cảnh sát viên bị thương khi tiến đến gần để bắt.Hung thủ đã đuợc nhận diện trong 24 giờ qua dựa theo bằng chứng thu thập đuợc sau vụ gói bom nổ tại 1 cơ sở FedEx.Phóng viên cho hay: nghi can mà tên tuổi chưa đuợc công bố chịu trách nhiệm về các vụ nổ trong tháng tại Austin. Y bị theo dõi tới 1 khách sạn ở Round Rock, nơi cảnh sát tìm cách bắt.Tin cập nhật xác nhận nghi can là Mark Anthony Conditt.Pin lạ dùng trong các vụ nổ đưa tới cùng 1 thủ phạm, và nguồn gốc của pin là châu Á, không là loại Duracel phổ thông.Conditt mở nút ON trên máy điện thoại di động và nhờ đó cảnh sát có thể tìm ra tọa độ của y.Trong hình ảnh video thu tại cơ sở FedEx, người đuợc tin là Conditt đội tóc giả màu vàng.Hàng xóm xưng tên Jeff Reeb mô tả thủ phạm là 1 thanh viên bình thường và gia đình Conditt là cực kỳ tử tế.Mặt khác, nhà chức trách khuyến cáo cư dân cảnh giác với gói hàng đưa tới trước cửa nhà.Dân biểu Michael McCaul đuợc cảnh sát và FBI thuyết trình cho biết Conditt mua vật liệu làm bom từ 1 cửa hàng Home Depot gần nhà.Các phỏng đoán trước đây tin rằng hung thủ có hiểu biết và kinh nghiệm quân sự, nhưng Conditt chưa bao giờ tòng quân, theo hồ sơ cá nhân.Các thân nhân của Mark A. Conditt đã đưa ra tuyên bố vào xế trưa Thứ Tư nói rằng họ bị sốc và vỡ nát bởi sự tiết lộ rằng ông ấy đứng bên sau hàng loạt vụ nổ bom khủng bố thành phố Austin trong tháng này.Tuyên bố, gửi tới CNN, đến từ các thành viên của gia đình là những người hiện sống tại Colorado, không phải là cha mẹ của Conditt tại Pflugerville.Các vụ nổ bom tại Austin nhắc nhở rằng tất cả những chỉ dẫn làm bom trên mạng toàn cầu được đăng tải bởi các nhóm khủng bố chủ yếu chia xẻ nội dung đến cộng đồng, dễ dàng có được đối với những kẻ cực đoan của tất cả các nhóm để sử dụng và đưa vào hành động.