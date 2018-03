Người Mẫu Playboy Kiện Lấy Lại Quyền Để Kể Tư Tình Với Trump

WASHINGTON - Karen McDougal, là cựu người mẫu Playboy, có quan hệ tình dục với tỉ phú Trump kiện American Media Inc. (hay AMI) là công ty mẹ của báo National Enquirer để đuợc phép kể lại chuyện ấy.Trong đơn kiện nộp tại toà Los Angeles, McDougal cho hay: họ trả 150,000 MK để không bao giờ phổ biến. Thỏa thuận 2016 không buộc The Enquirer đăng nhưng McDougal phải giữ im lặng.McDougal tố giác đích danh luật sư Michael Cohen dự phần trong cuộc thương luợng với AMI. Cùng thời gian này, luật sư riêng của cô đã tiếp sức đánh lạc hướng về bản chất của thương luợng.Tuyên bố của McDougal nhấn mạnh “AMI nói dối, đưa ra các hưá hẹn rỗng tuếch, nhiều lần hăm dọa và sai khiến tôi – tôi chỉ muốn có cơ hội điều chỉnh hồ sơ, để tiếp tục đời sống bình thường, không bị ảnh hưởng của công ty này cùng với các viên chức và luật sư của họ”.Karen McDougal là người mẫu Playboy đuợc vinh danh là “Playmate of the Year” năm 1998.Theo hồ sơ toà án, McDougal có quan hệ với ông Trump trong 10 tháng – cô ta sống bình lặng nhiều năm tới năm 2007, khi người mẫu Playboy khác là Carrie Stevens tiết lộ các quan hệ trong hàng loạt twitter trong Tháng 5-2016.AMI mua chuyện tư tình để không phổ biến vì quan hệ thân thiết giữa giám đốc và ông Trump, theo giải thích của luật sư Keith Davidson chuyên làm việc với kỹ nghệ giải trí.