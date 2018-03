Cựu Giám Đốc CIA Brennan: Trump Chúc Mừng Vì Sợ Putin

WASHINGTON - TT Trump chúc mừng TT Putin thắng cử qua điện thoại hôm Thứ Ba - trong chương trình “Morning Joe” sáng Thứ Tư của MSNBC, cựu giám đốc CIA John Brennan nói: quyết định chúc mừng Putin tái cử cho thấy ông Trump sợ Putin, và vì Moscow có thông tin “thỏa hiệp” với ông Trump. Ông Trump không nói điều gì tiêu cực về Putin, nghĩa là có điều phải sợ và nghiêm trọng để sợ.Trong điện đàm chúc mừng, ông Trump không nói tới vụ hạ độc cựu đại tá quân báo Nga tại vương quốc Anh.London tin chắc Moscow là thủ phạm và tống xuất 23 viên chức ngoại giao Nga.Cựu giám đốc FBI nói rõ “Putin là người đã cho phép can thiệp vào bầu cử tại Hoa Kỳ – hầu như chắc Putin dự phần trong chỉ thị hạ độc gián điệp nhị trùng Skripal, ông Trump chúc mừng, và cư xử nhã nhặn với Putin trong lúc gây thất vọng công dân, không là việc mà TT đuợc giả định làm”.5, 6 nhà lập pháp đã lên tiếng – nghị sĩ John McCain cùng đảng CH tuyên bố “TT Hoa Kỳ không dẫn đầu thế giới tự do bằng cách chúc mừng lãnh tụ độc tài thắng bầu cử gian lận”.Sau cùng, ông Brennan xác quyết “Tôi không là người của đảng này hay đảng kia - tôi muốn nói về tương lai đất nuớc, an ninh quốc gia và triển vọng phát triển”.TT Trump hôm Thứ Tư phản bác các chỉ trích ông về việc chúc mừng Putin thắng cử TT.Trump viết twitter rằng, “Tôi đã gọi điện thoại cho Tổng Thống Nga Putin để chúc mừng ông thắng cử (trong quá khức, Obama cũng đã gọi ông).” “Truyền Thông Bịa Đặt điên rồi bởi vì họ muốn tôi chỉ trích ông ấy. Họ sai lầm rồi! Đi với Nga (và những nước khác) là điều tốt, không phải điều xấu.”