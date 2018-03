Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tổ Đình Giác Nhiên Đại Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng Lần Thứ 64

Trong Đại Lễ.Westminster (Bình Sa)- - Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tổ Đình Giác Nhiên số 8752 Westminster Blvd., Thành Phố Westminster, CA 92683, điện thoại số (714) 902-4822 do Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên Viện Chủ, Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên Trụ Trì,Đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niêm Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng Lần Thứ 64 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2018. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Giác Hoa, HT. Thích Giác Pháp, HT. Thích Giác Định, Thượng Tọa Thích Minh Bình cùng qúy Ni Sư, Sư Cô đến từ các chùa, tự viện Nam California và rất đông đồng hương Phật tử.Mở đầu buổi lễ, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm chánh điện.Tiếp theo Sư Cô Hoa Liên, thay mặt Sư Cô Ngọc Liên (vì bận công tác Phật sự phải đi xa) lên Ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Đức cùng đồng hương Phật tử.Sư Cô tiếp: “ Thời gian trôi qua rất nhanh, thêm một lần nữa, chúng ta lại gặp nhau nơi đây. Trong bầu không khí trang nghiêm của Pháp Viện Minh Đăng Quang-Tổ Đình Giác Nhiên, để cùng tham dự lễ tưởng niệm và tri ân Đức Tôn Sư Minh đăng Quang-Vị Tổ Sư đã dày công khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, với chí nguyện “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp”. Từ thập niên 40, năm 1944 đến 1954, Ngài thọ nạn và bặt vô âm tín. Từ đó đến nay, đã tròn 64 năm, nhưng nổi tiếc thương vô hạn trong lòng hàng môn đồ đệ tử vẫn không hề vơi.Trái oan là nghiệp chúng sanhNạn tai là chuyện phải đành mà thôiĐành rồi hóa giải tức thờiKhổ đau sẽ hết nụ cười thêm xinhMinh Đăng Quang bóng An bìnhMinh Đăng Quang ngọn đèn linh Ta bà. (Trích Ánh Minh Quang)Sự ra đi của Tổ Sư là sự mất mát đớn đau không thể tả xiết đối với hàng môn đồ đệ tử lúc bấy giờ, và mãi cho đến ngày hôm nay. Dù trải qua 64 năm dài biền biệt, nhưng tấm lòng của người đệ tử vẫn hiếu đạo trung kiên. Các Đức thầy, các Trưởng lão Tăng Ni đại đệ tử của Tổ sư, đã nổ lực tu tập tự thân, thành lập Giáo đoàn, gắng công duy trì đường lối giáo lý Y Bát Khất sĩ, giáo hóa nhân sinh và hoằng dương chánh pháp, tiếp nối sứ mạng thiêng liêng cao cả của Tôn sư, để đền ơn Thầy Tổ.Dù đường trần muôn lối, dù người hành đạo tu tập mỗi nơi, nhưng các chư Tôn đức và huynh đệ Tăng Ni vẫn luôn hướng về nhau, một lòng mến đạo thương thầy, mãi mãi khắc dạ ghi lòng công ơn giáo dưỡng như trời biển của Đức Tôn Sư.Dòng thời gian dẫu xóa mờ năm tháng, nhưng nghĩa Tôn sư muôn kiếp chẳng phai mờ. Cho nên, hàng năm vào ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, tất cả môn đồ Tăng ni và Phật tử Đạo Phật khất sĩ khắp nơi trên thế giới, đều long trọng tổ chức đại lễ tưởng niệm ngày Tổ Sư vắng bóng. Với tấm lòng thành kính cùng nhau thắp nén tâm hương, dâng lên cúng dường, hướng về Tổ sư Minh Đăng Quang để bày tỏ tấm lòng hiếu kính và tri ân vô hạn đối với Đức ngài. Nguyện cho đạo pháp trường tồn , thế giới hòa bình, nhà nhà an lạc. Và đây cũng là lý do của buổi lễ hôm nay, tại Pháp Viện Minh Đăng Quang-Tổ Đình Giác Nhiên, 8752 Westminster, Nam California, Hoa Kỳ.”Tiếp theo Ban tổ chức cung thỉnh HT. Thích Giác Hoa lên cung đọc Tiểu Sử của Tổ Sư Minh Đăng Quang, trong phần tiểu sử có đoạn cho biết: “Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn, sinh ra đời lúc 10 giờ tối ngày Tân Tỵ 26 tháng 09 năm Quý Hợi 1923 tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long miền Nam – Việt Nam.Thân phụ Ngài là cụ ông Nguyễn Tồn Hiếu, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Nhàn.Thuở nhỏ tuy sinh trưởng và lớn lên ở một làng vùng quê nhưng Ngài có trí thông minh khác hơn những trẻ cùng thời. Phong cách đi, đứng, ăn, mặc, nói làm. . . đều thể hiện những đức tính trang nghiêm điềm đạm. Đến tuổi cắp sách vào trường, Ngài luôn chăm chỉ học hành, bài vở thầy dạy đến đâu Ngài đều thông suốt đến đó và mỗi năm mỗi tiến phát.Ngài rất siêng năng ưa thích nghiên cứu tìm hiểu sách vở ghi chép sử liệu các tôn giáo, nhất là tam giáo: Thích – Đạo – Nho.2. CON ĐƯỜNG XUẤT GIA, SỰ THỬ THÁCH VÀ ĐẠO QUẢNăm 15 tuổi, Ngài rời Việt Nam đến Campuchia để tầm sư học đạo. Ngay từ buổi đầu, Ngài đã gặp một vị Thầy Việt lai Miên, thường gọi là Lục Cả Keo, nổi tiếng đạo pháp cao siêu, Ngài liền cầu xin thọ giáo. Ngài vừa làm xong bổn phận, vừa nghiên cứu Kinh Tạng và đường lối Y- Bát chơn truyền của Phật Tăng xưa. Được bốn năm, Ngài xin phép thầy trở về Việt Nam để truyền bá Giáo lý.Trên đường về lại quê hương, Ngài gặp phải một thử thách lớn trong đời. Một thử thách mà khắp thế nhân người người đều mang nặng – đó là Hiếu nghĩa song đường và nghiệp duyên trần thế.Ngài đã lập gia đình với nàng Kim Huê, người đã có ơn Ngài cứu tử trên đường từ Campuchia về Việt Nam, và không lâu sau đó hạ sanh một người con tên Kim Liên. Tuy nhiên thời gian rất ngắn trong vòng ba năm, thì Kim Liên và Kim Huê cũng lần lượt từ giả cuộc đời. Do đó, Ngài đã suy nghiệm về sự vô thường, về sự thử thách với thời gian, và Ngài đã quyết định chọn con đường từ bỏ thế gian lần thứ hai, dấn thân tìm đạo nối lại chí nguyện xưa.Lần này, Ngài dốc chí ôm bổn nguyện ra đi. Nhiều lần, Ngài vào trong hang sâu núi thẳm, đồng thời nghiên cứu đường lối Nam Bắc tông Phật giáo. Dấn thân vào vùng Thất Sơn hiểm trở, hẻo lánh; nơi có những núi non huyền bí hang động ít người thấy gặp. Ngài đến nơi đây với tất cả lòng thành, quyết chí tu hành giải thoát, tìm ra con đường Chánh pháp của Như Lai, hiến dâng trọn cuộc đời mình cho Phật Pháp. . .”Nghi thức Lễ Tưởng Niêm bắt đầu, tất cả mọi người cùng đọc kinh theo nghi thức của môn phái Khất Sĩ.Sau phần nghi thức, Sư Cô Hoa Liên thay mặt Sư Cô Ngọc Liên lên có lời cảm tạ, Sư Cô nói: “Giờ này buổi lễ tưởng niệm 64 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng sắp hoàn mãn, thay lời ban tổ chức, chúng con thành tâm cảm niệm ân đức chư Tôn, Hòa Thượng chứng minh, Chư Tôn đức Tăng Ni đã từ bi lân mẫn quang lâm về Pháp Viện Minh Đăng Quang-Tổ Đình Giác Nhiên tham dự lễ tưởng và cầu nguyện cho pháp sự viên thành, lại còn ban bố cho chúng con những lời pháp nhủ quý báu, cũng như chia sẻ về cuộc đời và hành trạng của Tổ Sư, để nhắc nhở và sách tấn hàng hậu học chúng con luôn nhớ tưởng ân đức cao dày của Tổ Thầy mà tinh tấn tu học. Đạo tình này chúng con vô cùng cảm kích và nguyện khắc ghi.Hôm nay, trong buổi lễ tưởng niệm, mặc dù đạo tràng chúng con đã hết lòng để trang nghiêm pháp sự, nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ suất, ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ. Nguyện cầu Phật lực gia hộ quý Ngài luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành!.. .”Kính thưa quý Đồng hương Phật tử gần xa,Với lòng cung kính nhớ tưởng đến Tổ Thầy, quý phật tử đã dành nhiều thời gian quý báu, trở về Pháp Viện Minh Đăng Quang-Tổ Đình Giác Nhiên, góp phần trang nghiêm buổi lễ tưởng niệm. Giờ này buổi lễ sắp hoàn mãn, chúng tôi thành tâm cảm niệm đạo tâm mà quý Phật tử đã hoan hỷ cúng dường trong buổi lễ tưởng niệm, ngưỡng cầu chư Phật gia hộ cho quý vị luôn được sức khỏe, hạnh phúc- an vui, vạn sự kiết tường, và cũng xin quý vị hoan hỷ cho những điều bất như ý trong buổi lễ.Một lần nữa xin chân thành cảm tạ tri ân chư liệt vị.Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.”Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức về phòng trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do Đạo Tràng Tổ Đình Giác Nhiên khoản đãi.Được biết Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên do Pháp Chủ Thích Giác Nhiên thành lập và đây cũng là nơi trú xứ của Ngài từ lúc Ngài sang định cư tại Hoa Kỳ cho đến khi Ngài viên tịch. Đây cũng là nơi mà Ngài truyền Y Bát cho đệ tử cuối cùng đó là Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, theo thời gian, thăng trầm trên bước đường hành đạo của Ngài, Ngài xem nơi đây là một kỷ niệm lịch sử trong những ngày đầu trên bước đường hành đạo tại hải ngoại. Nhờ vào thuận duyên mà nay Tổ Đình lại được người đệ tử cuối cùng của Ngài tiếp tục gìn giữ .Mọi chi tiết liên lạc về Tổ Đình Giác Nhiên: số 8752 Westminster Blvd., Thành Phố Westminster, CA 92683, điện thoại số (714) 902-4822