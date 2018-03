Duy Ngô Nhĩ, Cá Tra, Cây Xanh, Giá Thuê, Sụp Trần...

Xuân NiệmVậy là bàn tay sắt của công an Trung Quốc vươn sang tận Châu Âu để đàn áp dân tộc Duy Ngô Nhĩ... Cũng là một cảnh báo, nếu Việt Nam rơi vào tay TQ, sẽ y hệt như thế...Bản tin RFI ghi nhận: Nhật báo Le Monde dành sự chú ý đến số phận người Duy Ngô Nhĩ, sắc tộc theo Hồi giáo nạn nhân của chính sách truy bức của chính quyền Bắc kinh. Nhưng lần này Le Monde nói về những người Duy Ngô Nhĩ đang sống ở châu Âu mà vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của Trung Quốc, qua bài viết: «Trung Quốc truy đuổi người Duy Ngô Nhĩ ở châu Âu như thế nào?»Le Monde ghi nhận thực tế là Bắc Kinh đang liên tục làm áp lực đối với cộng đồng sắc tộc này ngay cả khi họ đã phải ra nước ngoài, ở rất xa với Trung Quốc, để sống lưu vong,.Bản tin RFA chú ý tới dân Việt vượt biển: Một nhóm gồm 28 người Việt Nam và một người Trung Quốc vừa bị lực lượng chức năng Đài Loan bắt giữ hôm 19 tháng 3 vì nhập cư bất hợp pháp vào đảo quốc này.Mạng báo CNA của Đài Loan vào ngày 20 tháng 3 loan tin vừa nêu và nói rõ số bị bắt hoặc đang còn trên tàu đánh cá ngoài khơi Đài Đông hay đã vào được đất liền.Cơ quan Tuần Duyên địa phương cho biết thêm là vào sáng sớm ngày 19 tháng 3 có hai người Việt Nam bị chết đuối khi đang cố bơi vào đất liền. Hai nạn nhân này nằm trong nhóm 7 người trên một chiếc xuống cao su bị lật gần bờ biển thị trấn Daren, thuộc Đài Đông.Bản tin VOA ghi nhận: Thượng nghị sĩ Mỹ "có duyên với Việt Nam" John McCain và Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen của Đảng Dân chủ hôm 19/3 gửi thư tới Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, nói rằng chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ đang đe dọa trao đổi thương mại nông nghiệp với Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á lớn thứ 10 về thị trường xuất khẩu nông nghiệp của Mỹ.Lá thư của hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ hôm 15/3 ban hành kết luận cuối cùng của kỳ xem xét hành chính lần thứ 13 về thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn nhập từ Việt Nam.Báo Tuổi Trẻ kể: Sở Giao thông vận tải TP.SG cho biết thời gian qua, tình trạng cây xanh trồng trên vỉa hè bị xâm hại diễn ra phổ biến ở hầu hết các quận, huyện.Điều này làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và về lâu dài cây xanh dễ bị chết, gãy đổ làm mất an toàn cho người dân.Theo thống kê, trong năm 2017 có khoảng 450 trường hợp cây xanh bị xâm hại, trong đó các hành vi phổ biến như: tự ý chặt hạ, đốt gốc, đổ chất độc hại nhằm cản trở sự phát triển của cây xanh.Các hành vi xâm hại cây xanh thường xảy ra trong khu vực có công trình xây dựng, cây trồng trước các hộ dân và cửa hàng kinh doanh, buôn bán…Báo Pháp Luật Plus kể: Theo phản ánh, trong khi mua xe ô tô tại Huyndai Gia Định chị H. đã bị nhân viên tại đây cố ý thu sai nhằm chiếm dụng gần 15 triệu đồng.Phản ánh tới Pháp luật Plus, chị H. (ngụ quận 10, TP SG) cho biết, vào tháng 2/2018, chị có mua 1 ô tô Huyndai i10 tại Công ty Cổ phần Ô tô Gia Định- Huyndai Gia Định, chi nhánh số 8A Lý Thường Kiệt phường 12, quận 5 với tổng giá trị 483.301.600 đồng.Báo Đầu Tư kể: Mặc dù sự phục hồi của giá thuê văn phòng Hà Nội phần nào thu hẹp khoảng cách giữa hai thành phố, giá thuê văn phòng tại TP.SG vẫn cao hơn so với Hà Nội trung bình lên tới 50% cho cả hai hạng.Đó là một trong những nội dung được đưa ra tại Báo cáo Triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam do CBRE (công ty nghiên cứu thị trường bất động sản) vừa công bố.Báo Dân Việt/Người Lao Động kể: Ngày 20.3, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP SG cho biết đã xác định được những thanh niên mặc áo đen có dòng chữ "security" đánh một vị khách Tây mà Báo Người Lao Động ghi lại được.Qua tường trình của các nhân viên trên thì rạng sáng 18.3, vị khách Tây nói trên đã say xỉn từ trước tìm đến quán. Sau đó, người này trèo lên bàn gọi một chai bia Sài Gòn....công an đã lập biên bản xử phạt đối với 3 nhân viên nói trên và đồng thời chủ quán đã cho cả 3 thôi việc.Infonet kể chuyện Hà Nội: Sập mảng trần lớn trong lớp học, 3 học sinh bị thương...Vào khoảng 11h trưa nay (20/3), tại trường PTTH Trần Nhân Tông (Hà Nội), một mảng trần ở phòng học tầng 3 bất ngờ sập và rơi xuống khiến 3 học sinh bị thương.Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11h trưa nay, sau khi các em học sinh ở trường PTTH Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang bước vào tiết 5 thì một mảng trần lớn tại phòng học tầng 3 bất ngờ rơi xuống khiến 3 em học sinh bị thương.Vì đúng vào lúc nhà trường đang tổ chức thi nên ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ y tế và ban giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng đưa các em học sinh bị thương vào bệnh viện khám.Hiện nay phòng học nơi có mảng trần bị sập đã được quét dọn sạch và đóng cửa lại không sử dụng.Ba học sinh bị thương là Vũ Tuấn Hưng, Lê Minh Ánh và Nguyễn Thúy Quỳnh, cả 3 em đều là học sinh lớp 12 của trường.Bản tin VOV kể: Ngành mía đường nước ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi thực hiện các cam kết hội nhập trong niên vụ 2017-2018.Tại Tây Nguyên, vùng trọng điểm về mía của cả nước, đã qua thời các nhà máy tranh giành nguyên liệu. Thậm chí, tại các huyện thị phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, còn có tình trạng nhà máy từ chối thu mua hàng nghìn ha mía của nông dân, khiến nhiều người chấp nhận bán rẻ như cho.Báo Tiền Phong kể: Cả trăm giáo viên đột nhiên lâm cảnh nợ nần... Phụ cấp cho giáo viên cả chục năm trời, nay UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bất ngờ quyết định truy thu gần 120 giáo viên ở 9 trường học trên địa bàn. Tiền đã tiêu hết, nay không có trả, số giáo viên này đang bị truy thu bằng cách cắt giảm 1/3 lương. Đồng lương đã thấp, nay rơi vào cảnh nợ nần, họ đã gửi đơn thư kêu cứu đến nhiều nơi....Cô Lâm Thị Thắm, giáo viên Trường mầm non Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, cô cũng như nhiều giáo viên tại địa phương đang rơi vào cảnh khốn đốn vì bỗng dưng mắc nợ nhà nước. Mà số nợ không hề nhỏ, có người lên tới 200 triệu đồng.