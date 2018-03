(Xem: 184)

Bản tin NHK ghi nhận rằng Nhật Bản thặng dư thương mại trong tháng 2/2018. Theo số liệu Bộ Tài chính công bố hôm thứ Hai 19/3/2018, kim ngạch xuất cảng của Nhật Bản đạt 6,463 nghìn tỷ yên, tức khoảng 61,1 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng 2 năm ngoái. Mức tăng này là do xuất cảng xe lai xăng điện vào Mỹ và Trung Quốc, cũng như máy móc chế tác kim loại vào Trung Quốc, tăng vọt. Trong khi đó, kim ngạch nhập cảng đạt tổng cộng 6,4596 nghìn tỷ yên, tức khoảng 61,06 tỷ USD, tăng 16,5% so với tháng 2 năm ngoái, do nhập cảng hàng may mặc từ Trung Quốc tăng, cùng với giá dầu thô tăng.