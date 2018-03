Trump Thúc Saudi Giải Quyết Tranh Chấp Với Qatar

(Xem: 479)

GENEVA - Ngoài các giống khuẩn gây bệnh Ebola và Zika, bệnh X đã đuợc ghi tên vào hàng ưu tiên trong danh sách ứng phó của tổ chức y tế thế giới (WHO) – lý do ưu tiên : bệnh này có tiềm năng gây ra tình trạng khẩn cấp và không có đủ thuốc chủng ngừa đủ công hiệu. Bệnh X chưa đuợc y giới hiểu biết nhưng là nguồn dịch chưa rõ do tác nhân là vi trùng, vi khuẩn nào gây ra. Dịch do bệnh X gây ra có thể giết hàng triệu người, WHO đang vận động mở rộng nghiên cứu.