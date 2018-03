Dân Puerto Rico Biểu Tình Vì Cuộc Sống Thê Thảm Sau Bão Maria

WASHINGTON - 6 tháng sau ngày bão Maria đổ bộ tàn phá đảo Puerto Rico, các cộng đồng đảo ngoài lục địa Hoa Kỳ chưa hồi phục – thị trấn Coamo của bà Michelle Torres chưa có điện, trong khi bà sắp trở thành người vô gia cư tại New York.Những người ở vào hoàn cảnh này bị đặt truớc 2 chọn lựa tồi tệ: sống tăm tối ở đảo, hay sống vất vưởng trong nhà tạm trú.Bà Torres và chồng con tạm trú tại khách sạn – tiền phụ cấp chỗ ở hết tuần này. Nên, bà quyết định đến thủ đô Washington tham gia biểu tình với đồng hương.Tại Center for Popular Democracty, đồng giám đốc Ana Maria Achila nói “Họ muốn chính quyền và các nhà lập pháp chú ý đến hoàn cảnh sống của nạn nhân thiên tai”.Viên chức thẩm quyền cho biết: điện sinh hoạt lệ thuộc mạng truyền tải, trước bão là 1.47 triệu mét, và nay là 1.39 triệu mét – đa số điện là do 25 máy điện của Công Binh sản xuất.Về nước máy, giới chức xác nhận đã tái lập với 98.41% khách hàng.