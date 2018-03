Công Ty Kushner Bị Người Thuê Tố Dùng Giấy Phép Giả

NEW YORK - 1 nhóm bảo vệ người thuê nhà và 1 chính khách định điều tra về 1 hãng phát triển nhà đất mà chủ cũ là Jared Kushner, con rể làm cố vấn toàn quyền của TT Trump.Họ nói đã khám phá bằng chứng ám chỉ Kushner Companies đã ngụy tạo 80 giấy phép làm việc liên quan với 34 toà nhà tại New York.Các tố giác đuợc nêu ra trong 1 buổi họp báo phiá trước 1 cao ốc 41 tầng trên đuờng Fifth Avenue (Manhattan) do Kushner Companies kiểm soát, là trung tâm của xung đột.Ông Aaron Carr, giám đốc điều hành của Housing Rights Initiative, cho biết “Công ty không tiết lộ sự hiện hữu của các đơn vị gia cư cho thuê ổn định để có thể luồn lách giám sát trong thời gian tu bổ, và để sách nhiễu người thuê nhà.Theo lời ông Carr, công ty dùng việc xây dựng như là phương tiện sách nhiễu bằng kiểm soát tiền thuê nhà hay ép họ dọn đi. Chiến thuật này, đuợc nhiều chủ đất lạm dụng, góp phần đưa tới sụ khan hiếm chỗ ở trong thành phố.Giám đốc Carr nhấn mạnh “Đây là cửa sổ nhìn vào việc làm ăn của Kushner, chỉ là mỏm của 1 băng sơn vô cùng bẩn thỉu”.Tại HĐ thành phố, nghị viên Ritchie Torres, là chủ tịch ủy ban gia cư, xác nhận có liên hệ giữa giấy phép ngụy tạo và sự giảm sút nhà cho thuê tại New York.