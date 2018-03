Cộng Hòa: Trump Đuổi Mueller Là Có Chuyện; Mueller: Cần Thêm Thông Tin Về Hồ Sơ Nga

WASHINGTON - Phản ứng của TT Trump chống lại công tố viên đặc biệt Robert Mueller tăng cường độ từng ngày trong lúc luật sư của 2 bên gặp mặt trực tiếp trong tuần qua để thảo luận các đề tài mà đoàn điều tra đòi hỏi.Nguồn tin thông thạo cho hay: các thảo luận không chính thức đã diễn ra trong 5, 6 tuần trước.Phiá đoàn Mueller muốn biết thông tin chi tiết về vụ giám đốc FBI James Comey bị cách chức (Tháng 5-2017), sự liên quan của bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, và những gì ông Trump biết về các điện đàm giữa cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và ĐS Nga hồi Tháng 12-2016.Buổi họp tuần qua ám chỉ tiến trình điều tra chưa ngưng trong tương lai gần.Diễn biến này đã khiến ông Trump tuôn ra 1 đợt công kích thù địch chống lại ông Mueller cả trong lúc 1 số cố vấn tỏ thiện chí thương luợng về cuộc điều trần của ông Trump. Ông Trump từng công bố ý định nói chuyện với đoàn Mueller nếu cuộc điều tra sớm chấm dứt, theo lời hưá của các luật sư – khi nhận thấy là không sớm, ông Trump giao động, trở lại công kích. Nhưng, tại hậu trường, ông xem nhẹ trong lúc bằng hữu và cố vấn khuyên thận trọng.Reuters nhắc lại: đoàn Muellẹr đã khởi tố 19 nghi can về tội hình, gồm khai man.Trong khi đó Dân biểu Paul Ryan, Chủ tịch Hạ Viện, cho biết “đã nhận đuợc hưá hẹn không sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller từ TT Trump.”Trong buổi họp nhóm lãnh đạo CH Hạ Viện, ông Ryan nói rõ “Ông Mueller đuợc phép tự do tiếp tục điều tra – hệ thống của chúng ta đặt căn bản trên nguyên tắc pháp trị”. Ông Ryan không cho biết nguồn tin cũng không trả lời câu hỏi nếu lập pháp bảo vệ ông Mueller và cá nhân ông hậu thuẫn.Chưa thấy thủ lãnh đa số Thượng Viện Mitch McConnell công khai lên tiếng về điểm này.Ngoài ra, nhiều chính khách cùng đảng CH khuyên TT Trump ngưng leo thang đả kích công tố viên đặc biệt Robert Mueller – nhưng, họ không hành động để bảo vệ ông Mueller, tương tự chiến lược quen thuộc của ông Trump, là chờ giông bão tràn tới.Sau quyết định cách chức cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe của bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, ông Trump tiếp tục tấn công viên chức và cơ quan FBI bằng twitter.Hôm chủ nhật, các dân biểu Trey Gowdy (chủ tịch ủy ban giám sát của Hạ Viện) và nghị sĩ Bob Corker (chủ tịch ủy ban ngoại giao Thượng Viện) yêu cầu ông Trump giảm công kích – qua Thứ Hai, ông Orrin Hatch, chủ tịch ủy ban tài chính Hạ Viện lại nhắc “Sa thải Mueller sẽ là việc ngu xuẩn nhất mà TT có thể làm”. Nhưng, trên làn sóng CNN, ông Hatch xác nhận: không thấy nhu cầu bảo vệ ông Mueller.Cho tới nay, ông Trump chống phá cuộc điều tra “hồ sơ Nga” nhưng vẫn cho phép ông Mueller tiếp tục công việc.Phe DC tại Lập Pháp khẳng định: vai trò của lập pháp là cần trong trường hợp này. Nghị sĩ DC Richar Blumenthal (của Connecticut) nhân mạnh “Ngay bây giờ” trong khi nghị sĩ CH Jeff Flake (Arizona) nói “Nếu không vào trận đấu này, có thể chúng ta sẽ không còn ngồi đây”.Với nghị sĩ CH John Cornyn (Texas) là nhân vật số 2 tại Thượng Viện, không thấy nhu cầu tranh đấu ngay lúc này – theo lời ông Cornyn, sẽ thấy 1 số hậu quả ngoài ý muốn khi ông Mulleer bị đuổi. Các nhà lập pháp đã thông báo như vậy tới TT Trump, chính thức và không chính thức.