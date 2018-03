Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản Ra Mắt Đồng Hương

Trong buổi ra mắt Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận CSVN.Westminster (Bình Sa)- - Sau một thời gian vận động thành lập Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản, một buổi lễ ra mắt đã tổ chức vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2018, tại hội trường Đài truyền hình và Báo Việt Mỹ tại địa chỉ 14190 Beach Blvd, Thành Phố Westminster, CA 92683.Tham dự lễ ra mắt ngoài các thành viên trong ban tổ chức gồm có: Mục Sư Nguyễn Công Chính, MS Lê Minh, các ông Phan Kỳ Nhơn, Phạm Trần Anh, Vũ Hoàng Hải, Đoàn Hưng, Trần Minh, Vũ Hùng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và anh David Võ, về quan khách có: Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Hiền Tài Hoa Thế Nhân, Nghị viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, DS. Nguyễn Đính Thức, Đại Diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Miền Tây Nam Hoa Kỳ, ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Nam Cali,, ông Ngãi Vinh cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Nguyễn Hữu Cúc, Tổng Thư Ký Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị nam Cali, ông Đinh Quang Truật, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát CỘng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông Nhan Hữu Mai, Ủy Viên Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Vũ Anh Dũng, Bí Thư Khu Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Nam California, ông Nguyễn Mạnh Chí, Tổng Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City và Giám Đốc Ty Vệ Sinh Quận Cam, ông Nguyễn Kim Bình, Trưởng Mạng Lưới Nhân Quyền VN, ông Nguyễn Đại Ngữ, Đại diện Đảng Dân Tộc Việt Nam, ông Lê Nguyễn Thiện Truyền, Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, ông Lưu Phát, Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai, ngoài ra còn có các ông Phan Đa Văn, Võ Văn Bằng, Phan Nhựt, Thái Văn Duy, Nguyễn Hải, Mai An, Trần Quang, Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Bảo, một số các chị em phụ nữ trong Hội Đền thờ Đức Thánh Trần và Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Ban Tù Ca Xuân Điềm, một số các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Ky, phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách.Tiếp theo Mục Sư Nguyễn Công Chính Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự tham dự của toàn thể qúy quan khách, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.Sau đó Mục Sư Nguyễn Công Chính cho biết về mục đích thành lập Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản, ông nói: “Ngày hôm nay chúng ta bỏ nước ra đây tỵ nạn cộng sản nhưng cộng sản không để cho chúng ta được sống yên ổn trên mảnh đất tự do, hưởng thụ các quyền tự do mà chúng đã tiếp tục thực hiện Nghị Quyết 36 để phân hóa, đánh phá về văn hóa, tôn giáo và các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Chúng ta có mẫu số chung, mỗi người có vị trí, có tôn giáo khác nhau nhưng chúng ta đều là người Việt Nam; chúng ta không đặt mình ở địa vị như là một bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư hay là mục sư, linh mục, hòa thượng, thượng tọa nhưng điều cần thiết nhất ở đây tôi muốn nói, chúng ta là người VN, chúng ta phải nhìn về VN xem đất nước VN chúng ta hiện tại ra sao?”Ông tiếp: “Ở trên quê hương chúng ta đang có những người tù đau đớn, những người dân oan mất đất, mất nhà đi khiếu kiện thì bị đánh đập và bắt vô tù, chức sắc tôn giáo cũng bị đánh đập, bị bắt vô tù và các tôn giáo ở VN đã bị cộng sản kiểm soát đến 85% trong cái gọi là Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc của Đảng CSVN, chúng ta chỉ còn 15% tôn giáo thuần túy không chấp nhận sự kiểm soát của cộng sản, và tổ chức tôn giáo đó gọi là Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và thường xuyên bị đàn áp.. .”“Chính vì những lý do đó, hôm nay chúng tôi thông báo đến tất cả các cộng đồng hải ngoại, trong đó có các các hội đoàn, đảng phái, tổ chức chính trị, tôn giáo, mọi thành phần ở khắp nơi trên thế giới, chúng tôi thành lập Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản. Hôm nay xin quý vị có mặt tại đây cũng như đồng bào ở khắp mọi nơi, khi được biết thông tin Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản ra đời thì xin tiếp tay với chúng tôi, đoàn kết đấu tranh giải thể chế độ cộng sản để người Việt hải ngoại chúng ta sớm về phục hồi lại đất nước. Đó là mục đích buổi lễ ngày hôm nay.”Sau đó: Ban tổ chức mời Mục Sư Lê Minh, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Ông Phan Kỳ Nhơn, ông Bùi Thế Phát, ông Ngãi Vinh, ông Nguyễn Kim Bình, DS.Nguyễn Đình Thức, ông Phan Thanh Châu, ông Nguyễn Mạnh Chí, ông Lê Nguyễn Thiện Truyền, ông Võ Văn Bằng. Lên phát biểu, trong lời phát biểu những vị nầy rất vui mừng khi Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản ra đời và hứa sẽ sát cánh cùng Ủy Ban để tiếp tục con đường đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ.Phần phát biểu của Mục Sư Lê Minh ông đã đọc bài thơ “SỐNG” của cụ Phan Bội Châu để kêu gọi các tầng lớp người Việt trong và ngoài nước Việt Nam hãy quan tâm đến tiền đồ tổ quốc, hãy sống thế nào để con cháu mình còn là người Việt Nam.Tiếp theo Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, một người tù bất khuất đã lên đọc Bản Nhận Định của Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản. Trong đó Ủy Ban đưa ra ba nhận định về chủ nghĩa cộng sản và tập đoàn cộng sản trong nước đang phải đối đầu với nhiều nguy cơ về kinh tế, chính trị, và cực lực lên án chủ nghĩa cộng sản vô thần, tố cáo trước đồng bào và dư luận quốc tế tội ác của tập đoàn cộng sản trong nước, đồng thời tha thiết kêu gọi đồng bào hải ngoại hãy cảnh giác trước âm mưu thâm độc của Cộng Sản, dùng Nghị Quyết 36 chia rẽ cộng đồng và xin đồng bào hãy thông báo ngay cho Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản những tên Việt gian cộng sản nằm vùng, những cá nhân hay cơ sở nào hợp tác với Việt cộng để Ủy Ban báo cho cơ quan FBI và chính quyền sở tại. Ủy Ban sẽ áp dụng những biện pháp chế tài như luật Magnisky để yêu cầu chính quyền tịch biên tài sản phi pháp của những tên Việt cộng nằm vùng và trục xuất chúng về Việt Nam. Ngoài ra, Ủy Ban cũng công bố mục đích, tôn chỉ, chủ trương đường lối và phương thức hoạt động của Ủy Ban.Thành phần Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng Sản ra mắt gồm có:Chủ Tịch: Mục Sư Nguyễn Công Chính. Các Phó Chủ Tịch: Phạm Trần Anh, MS Lê Minh, LM Nguyên Thanh, Cao Gia Trúc Giang, ông Huỳnh Kim, Trần Viết Hùng.Tổng Thư Ký: Kỹ sư Nguyễn Thế Phong. Các Phó Tổng Thư Ký: Kỹ sư Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Hoàng Hải, Trần Văn Đông, Trương Văn Long.Tổng Thủ Quỹ: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân; Đoàn Hưng, Phụ trách Kinh Tế Tài Chánh. Trợ Lý Đặc Biệt: Ông Dương Trừng Dũng.Hội Đồng Giám Sát: Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Văn Tánh, BS Võ Đình Hữu, Lưu Văn Tươi.Hội Đồng Chiến Lược: Nguyễn Trung Châu, GS Nguyễn Chính Kết, GS Nguyễn Bảo.Hội Đồng Cố Vấn: Các ông Phạm Hữu Sơn, Vũ Huynh Trưởng, Trần Văn Thành, LM Phan Văn Lợi, HT Thích Không Tánh, ông Nay Rong, BS Võ Đình Hữu, ông Lê Xuân Điềm, (Nhạc sĩ Xuân Điềm) (Ban Văn Hóa, Văn Nghệ), Đào Hiếu Thảo (Ban Liên Lạc Truyền Thông).Trong số trên có nhiều vị vắng mặt vì lý do sức khỏe hoặc ở quá xa không thể đến dự được.Ngoài ra Ban tổ chức cũng đã cho biết một số các tổ chức Hội Đoàn là cố vấn của Ủy Ban gồm có:Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Một số thành viên của Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội-Hải Ngoại, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Tổng Hội Cựu Tú Nhân Chính Trị Việt Nam-Hoa Kỳ, Hiệp Hội VPEF “Vietnamese People’s Evanglical Flowship” Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Liên Hiệp Hội Thánh em và tín đồ Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh Hải Ngoại, Ủy Ban Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam, Hội Ái Hữu Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo và Chính trị Việt Nam, Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Liên Bang Hoa Kỳ, Cộng Đồng Sắc Tộc S’triêng Việt Nam và Hoa Kỳ, Cộng Đồng Sắc Tộc Khome-Krom Việt Nam và Hoa Kỳ, Diên Hồng Thời Đại Việt Nam, Liên Minh Dân Chủ Tự Do Việt Nam, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Cộng Đồng Người Thượng North Carolina-Hoa Kỳ, Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam, Phong Trào Yểm trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Việt Nam.Mọi liên lạc với Ủy Ban xin gọi (714) 468-3409, (714) 403-4427, (714) 854-4584, (347) 481-8283, hoặc email: uybanchongvhtgvcs@gmail.com.