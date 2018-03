Trẻ Em Lành Mạnh, Tương Lai Tươi Sáng

Quỳnh NhưTrong một chuyến công tác ở Arizona, tôi có dịp làm quen với người phụ nữ có vẻ đứng tuổi mà mới đầu tôi gọi chị là cô. Sau khi nghe chị tâm sự, tôi mới biết chị có 5 người con, bé đầu lòng đã qua đời ở độ tuổi 14 vì chứng bịnh suyễn, 4 bé còn lại thì 2 bé bị suyễn, và chính bản thân chị cũng bị suyễn. Hỏi ra mới biết, chị chỉ hơn tôi có 6 tuổi nhưng cái nặng nề của cuộc sống đã trở thành gánh nặng cho chị và chồng cả về tài chánh lẫn tinh thần. Nhìn chị, tôi chạnh lòng xót xa và tự hỏi bản thân mình làm được gì để giúp xoa dịu được những nỗi đau bất hạnh của biết bao gia đình như chị?Trở về lại Cali, tôi thuyết phục Thầy Trần Long Ấu tổ chức buổi hướng dẫn Hơi Thở miễn phí cho các căn bịnh Suyễn, Phong Thấp, Đau Nhức để giúp đỡ cộng đồng và khai giảng khóa hướng dẫn sơ cấp. Riêng tôi, tôi quyết tâm tổ chức khóa hướng dẫn phương pháp Hoàn Nhiên và Hơi Thở cho các em từ 5 – 15 tuổi, khóa hướng dẫn 2 tháng cũng hoàn toàn miễn phí. Con gái 12 tuổi của tôi vô cùng hứng khởi: “Mẹ ơi, con rất thích ý tưởng dạy miễn phí vì như vậy em nhỏ nào cũng có thể đến lớp được!”Tại lớp, tôi hướng dẫn các em 2 điều chính: như thế nào là Trở Về Với Thiên Nhiên cũng như lợi ích của chân trần chạm đất và các phương pháp tập luyện hơi thở. Tôi hỏi các em, con hiểu như thế nào về chữ “Back To Nature” (Hoàn Nhiên). Daniel 11 tuổi trả lời: “love flowers & trees” (có nghĩa là yêu hoa và cây cỏ). Justin thưa: “More outdoor than indoor” (sinh hoạt ngoài trời nhiều hơn bên trong). Vincent lại trả lời: “Protect Nature” (bảo vệ Thiên Nhiên). Một em khác lại trả lời: “Nature has beaches, trees, birds” (Thiên Nhiên có biển, có cây, có chim thú). Nghe các em trả lời mà tôi cảm thấy đáng yêu làm sao. Câu hỏi giản dị nhưng đã đánh động được bức tranh Thiên Nhiên trong lòng các em, các em thấy được cái đẹp của Thiên Nhiên, thấy được mối tương quan giữa mình với Thiên Nhiên, và các em cũng thấy được trách nhiệm của bản thân mình với Thiên Nhiên này dù ở lứa tuổi rất bé. Trẻ em là mầm non của hiện tại và là chủ của thế hệ tương lai. Tôi thiết nghĩ, nếu như ở lứa tuổi thiên thần mà các em cứ mãi bị đắm chìm trong phim ảnh, game, phone,v.v. Các em không được gần gũi Thiên Nhiên, không cảm nhận được nét đẹp và sự ấm áp của Thiên Nhiên, không có những giây phút tươi vui chạy trên cỏ, ngắm cây, nhìn hoa, tận hưởng bầu không khí trong lành, không tự chân thân mình chạm đất, ôm cây với vòng tay của chính mình thì những khẩu hiệu “Bảo vệ Thiên Nhiên, bảo vệ môi trường” cũng chỉ là những lý thuyết suông, được thực hiện một cách hời hợt ở thế hệ tương lai.Hơn thế nữa, càng bị mắc kẹt vào những phương tiện vật chất và sống xa lìa Thiên Nhiên, các em càng dễ bị vướng vào những tệ nạn xã hội, những chứng trầm cảm, sợ hãi. Nạn tự tử đang là nguyên nhân thứ 2 gây nên tử vong ở trẻ vị thành niên tại Hoa Kỳ (Theo http://www.prb.org/Publications/Articles/2016/suicide-replaces-homicide-second-leading-cause-death-among-us-teens.aspx) Ở độ tuổi tâm sinh lý thay đổi, chỉ cần một tích tắc nông nỗi, các em có thể vô tình gây nên sự nuối tiếc và đau lòng cho chính bản thân mình và cả những người xung quanh.Ý thức và tôn trọng môi trường bên ngoài cũng đồng nghĩa với ý thức và tôn trọng chính bản thân mình. Mỗi con người là một thế giới thu nhỏ của Thiên Nhiên. Quan sát bản thân và lắng nghe ngoại cảnh là phương pháp giúp các em phát triển các giác quan và hòa mình với Thiên Nhiên, cùng với các phương pháp thở nhanh, thở chậm, thả lỏng và quan sát hơi thở, kết hợp với các phương pháp cử động tay chân giúp các em phát triển thể lực và một tâm hồn trong sáng. Dễ thương làm sao khi tôi hỏi: “Các con cảm thấy thế nào sau 7 phút ngồi yên hít thở?” Bé An 6 tuổi trả lời: “Con cảm thấy thoải mái” (Comfortable). Hưng cho biết: “Con thấy yên tĩnh” (Quite). Vincent phát biểu: “con cảm thấy tươi tỉnh lại” (Refreshing). Một em trai thưa: “Con có nhiều năng lượng hơn” (More energy). Katherine và vài em khác lại trả lời: “Con cảm thấy bình tĩnh và nhẹ nhàng” (Calm & relax). Các em chia xẻ: Con nghe được tiếng nước chảy, tiếng gió, tiếng xe, cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của con. Một em suyễn hứng khởi khoe: “Hôm nay con thở giỏi hơn”. Gương mặt em nào cũng tươi vui, rạng rỡ.Nhìn các em, tôi chợt nhớ đến một câu nói: “Nếu như chúng ta có thể dạy cho em nhỏ 8 tuổi biết hít thở và ý thức được bản thân (Self Awareness) có nghĩa là chúng ta giúp cho 1 thế hệ tương lai thoát khỏi bạo lực”. Theo tôi, thân thể khỏe mạnh và tâm hồn trong sáng là bước đầu tiên để xây dựng một xã hội văn minh và an lạc. “Trẻ em lành mạnh – Tương lai tươi sáng” là phương châm tôi muốn gởi gấm trong khóa học “Hoàn Nhiên & Hơi Thở” cho các em.Kính mời quý vị thu xếp thời gian đưa các em đến tham dự. Khóa học HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ vào các chiều thứ 6 từ 5:30 – 6:30 tối tại lớp Hoàn Nhiên: 14221 Euclid St, #i, Garden Grove, CA 92843 (Khu trung tâm y tế Nhân Hòa cũ). Liên lạc: qnhoannhien@gmail.com hoặc 714-494-3369.Quỳnh Như