Nổ Lớn, Cứu Củ Cải, Ma Túy, Nuôi Tôm, Ô Nhiễm…

Xuân NiệmNổ lớn, nhưng may mắn là nổ ban đêm, nhằm lúc vắng người… Đây cũng là lúc nhắc nhở về an toàn trong khu phố…Chuyện xảy ar ở Nghệ An. Báo Pháp Luật kể: Theo cảnh sát, vụ nổ có thể do bình gas gây ra nhưng cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra.Vụ nổ lớn rồi hỏa hoạn xảy ra lúc 0 giờ 30 hôm nay (20-3), tại tòa nhà 2 tầng bên quốc lộ 1A (thuộc số 5, đường Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An) khiến rung chuyển cả khu phố, nhiều người giật mình...Vụ nổ được xác định xuất phát từ nhà hàng nướng và lẩu không khói Sura BBQ khiến toàn bộ kính, cửa của nhà hàng nổ tung, mảnh kính văng ra xa khoảng 200 m. Vụ nổ làm vỡ kính và hỏng xe máy trên tầng 2 đại lý xe máy Đức Ân.Sau tiếng nổ lớn rung chuyển cả khu vực, xảy ra hỏa hoạn, lửa bốc lên dữ dội, lan sang cả quán karaoke Family.Báo Dân Trí kể chuyện dân Hà Nội "giải cứu" củ cải ế giúp nông dân…Hàng chục tấn củ cải được một nhóm tình nguyện đưa từ xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) về nội thành bán trên hè phố để phần nào giúp những người nông dân đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ đến mức phải nhổ bỏ hàng trăm tấn củ cải.Trong khi đó, VnExpress kể chuyện Sài Gòn: Người đàn bà 'thành đạt' cầm đầu đường dây ma túy ở Sài Gòn…Ngân đeo nhiều vàng vòng, hạt xoàn, sở hữu một số căn nhà ở TP SG và dùng làm nơi chứa ma tuý đá.Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP SG bắt đường dây buôn ma tuý khối lượng lớn do Lê Thị Ngân (48 tuổi) cầm đầu.Báo Dân Việt kể chuyện Cà Mau: Nuôi tôm không tốn một đồng thức ăn, còn thu về cả 100 triệu/năm…Huyện Ngọc Hiển(Cà Mau) có diện tích mặt nước, cây rừng rất thuận lợi cho việc nuôi tôm sinh thái. Nếu hộ nuôi tôm nuôi với diện tích mặt nước từ 4-5 ha, mỗi năm thu nhập từ tôm nuôi trên 100 triệu đồng. Đó là chưa kể đến việc thu nhập từ cua, sò huyết, cá trong vuông.Bản tin từ thông tấn TTXVN kể: Người dân bất mãn vì Đại học Y Hà Nội xả thải ô nhiễm ra sông Lừ…Người dân đây là các hộ dân tổ dân phố số 21, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội, vì là nạn nhân ô nhiễm.Sự việc được người dân phát hiện từ tối 16/3 và đã báo cáo Ủy ban Nhân dân phường Trung Tự, Công an phường và Trường Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, đến chiều 19/3, các cấp chính quyền quận Đống Đa và đơn vị chức năng vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân tình trạng trên.Bản tin Zing kể: Ngày 19/3, Công an quận 6, TP.SG đang tạm giữ Lương Vĩnh Cường (43 tuổi) để điều tra hành vi Cướp tài sản.Thông tin ban đầu, sáng 15/3, Nguyễn Thị Thùy Linh (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) đến một ngân hàng trên đường Hậu Giang, phường 12, quận 6 để rút tiền.Tuy nhiên, trong tờ giấy rút tiền của cô gái có ghi thêm dòng chữ với nội dung: "Bình tĩnh và báo công an giúp tôi. Anh ta có vũ khí".Ngay khi đọc được dòng chữ khác thường, nữ nhân viên ngân hàng bình tĩnh làm theo lời cô gái, bí mật nhắn cấp trên trình báo công an. Vài phút sau, Công an phường 12 và Cảnh sát hình sự quận 6 xuất hiện, bắt giữ nam thanh niên đi cùng Linh. Anh ta là Lương Vĩnh Cường.Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện ở huyện Quốc Oai, Hà Nội: Khai thác tan hoang hơn nửa quả núi mà chính quyền không hay biết?Dù điểm “mỏ” bị khai thác hơn một nửa núi Yên Ngựa từ nhiều ngày qua nhưng chính quyền địa phương cho rằng không hay biết. Chỉ đến khi một lái xe tử nạn vì núi lở chính quyền và cơ quan chức năng mới tá hỏa, kiểm tra, rà soát...Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Quảng Nam: Chiều 19-3, ông Bùi Văn Ba - Trưởng phòng khoáng sản, Sở Tài nguyên và môi trường (TN-MT) Quảng Nam - cho hay sau khi có thông tin vỡ đập thải nhà máy vàng của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 (gọi tắt là Công ty 6666), sở đã phối hợp với các cơ quan của Bộ TN-MT đến hiện trường để kiểm tra thực tế.Ông Ba khẳng định qua kiểm tra, lập biên bản, cơ quan chức năng xác định sự cố vỡ đập thải của công ty này là có thật.Trước đó chính quyền xã Tam Lãnh thông tin với Tuổi Trẻ Online sự việc đập chứa nước thải của Công 6666 bị vỡ, nước thải chảy tràn ra sông Bồng Miêu. Trong ngày 17-3 người dân phát hiện nhiều xác cá chết nổi trắng trên sông và vớt lên, tập trung đến công ty này để bày tỏ bức xúc.Sài Gòn vẫn chuyện nhậu rồi đánh nhau: Hai nhóm đang ngồi nhậu ở quán thì cự cãi lớn tiếng dẫn tới đánh nhau. Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến cho 1 nam thanh niên bị đâm tử vong và 1 người khác bị thương nặng.Rạng sáng 20/3, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người tử vong và 1 người trọng thương nhập viện.Bản tin VTC kể: BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp xả trạm do ùn tắc…Sáng 19/3, sau gần một giờ ùn tắc giao thông, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp ở Cần Thơ đã xả các làn thu phí....Khoảng hơn 8h cùng ngày, một số người dân, doanh nghiệp sống gần trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, qua địa bàn Cái Răng đã cho dừng phương tiện trên các làn thu phí và không chịu mua vé. Những người này yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc miễn, giảm giá vé khi qua trạm.