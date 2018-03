MỘT VẦNG TRĂNG

(Xem: 797)

J.Kushner ( JK) sinh tháng Giêng 1981 tại tb New Jerasy là con của nhà phát triển địa ốc : Charles Kushner. Khi ông cha bị bắt giam vì bị tai tiếng chính trị và tài chánh, Kushner đảm nhận công việc làm ăn của gia đình và bước cả vào lảnh vực xuất bản và mua tờ The New York Observer. Năm 2009 JK cưới Ivanka Trump, con gái của tài phiết địa ốc là D. Trump. Kushner phục vụ như là một cố vấn chính trị thân cận cho Trump trong thời tranh cử tổng thống năm 2016 và thời kỳ Trump chuyển tiếp vào Toà Bạch Ốc. JK được chỉ định là cố vấn trưởng cho tống thống từ tháng Giêng năm 2017.