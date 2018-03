Dân Biểu DC Suozzi: Cử Tri Phải Cầm Súng Chống Trump, Nhiều TNS Cộng Hòa Bảo Trump Chớ Cản Trở, Sa Thải Mueller

WASHINGTON - 1 dân biểu của đảng DC đại diện tiểu bang New York bị tố cáo xúi giục bạo động bằng diễn giải tu chính án hiến pháp số 2.Ông Tom Suozzi bị tố cáo xúi giục bạo động vì đã đặt vấn đề với cử tri trong 1 shinh hoạt hỏi/đáp ngày 12-3 “Công dân phải cầm súng chống lại khi TT không tuân hành pháp luật, phớt lờ toà án, như quy định trong tu chính án hiến pháp số 2”.Theo ông Suozzi, đó thực sự là cách gây áp lực công luận với TT, như ghi nhận bởi Facebook Live – 1 cử tri hỏi, ông Suozzi đáp “Tu chính án số 2 là quyền cầm súng”.Phát ngôn viên của ông phủ nhận lời hô hào nổi dậy vũ trang.O ng Kim Delvin, là cố vấn của dân biểu Suozzi, nói “Gợi ý như thế là vô trách nhiệm và lố bịch”.Dân biểu Suozzi là cựu viên chức quận Nassau thời kỳ 2002-2009, đắc cử dân biểu liên bang năm 2016 và định tái tranh cử.* 1 số nghị sĩ CH khuyến cáo TT Trump chớ ngăn trở cuộc điều tra “hồ sơ Nga” – nghị sĩ CH Jeff Flake nhận thấy các bình luận tiếp theo vụ sa thải cựu phó giám đốc FBI McCabe báo hiệu ý định cách chức công tố viên đặc biệt Robert Mueller.Ông Flake hy vọng điều này không xẩy ra, vì không thể, và vì lập pháp không cho phép. Nghị sĩ Lindsey Gramham, cùng đảng CH, nói “Điều quan trọng là ông Mullerr đuợc tiếp tục làm việc mà không bị can thiệp” - nhiều nhà lập pháp của phe CH chia sẻ quan điểm này.CNN đưa tin: ông Mueller đã phỏng vấn ông McCabe và giữ 1 số biên bản của ông McCabe ghi lại nội dung trò chuyện với TT Trump sau khi giám đốc FBI Jame Comey bị sa thải. Ong McCabe cảm thấy ông bị chú ý và bị loại vì dã đóng 1 vai trò có ý nghĩa và chứng kiến 1 số sự kiện tiếp theo quyết định cách chưc ông Comey.Ông McCabe tố cáo TT Trump bôi nhọ ông và hạ uy tín FBI, là 1 phần trong cuộc chiến chống lại FBI và cuộc điều tra của đoàn Mueller.Hôm Thứ Bảy, ông James Comey, là giám đốc FBI bị cách chức từ Tháng 5-2017 nói “Các tiết lộ sắp tới sẽ cho phép quốc dân phán đoán những nguời có danh dự, và ai không biết danh dự là gì”. Ông Comey định phát hành sách vào ngày 17-4 với tựa đề “A Higher Loyalty : Truth, Lies and Leadership”, đã chuẩn bị chương trình lên tiếng và tiếp xúc với truyền thông để kể chuyện giữa ông và chủ nhân Bạch Ốc.