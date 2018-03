Mueller Tập Trung Lập Hồ Sơ: TT Trump Cản Trở Công Lý

WASHINGTON - Công tố viên đặc biệt Robert Mueller chú ý tới các hoạt động của ông Trump từ ngày là TT hơn thời gian vận động tranh cử – nghĩa là ông Mueller đang xây dựng hồ sơ “cản trở công lý” qua hành động cách chức giám đốc FBI James Comey trong lúc điều tra các tố cáo “toa rập”.Đoàn Mueller cũng chú ý đến vụ cố Vấn an ninh quốc gia đầu tiên Michael Flynn bị nội các Trump loại trừ.Hôm cuối tuần, ông Trump tiếp tục hạ uy tín của FBI sau các tin tưc về trát đòi Trump Organization cung cấp tài liệu về các liên lạc với Nga của đoàn Mueller đã gửi (hôm Thứ Năm, theo New York Times).Cựu giám đốc Comey, và cựu quyền giám đốc McCabe (vừa bị sa thải hôm Thứ Sáu ) đều giữ bản ghi nhớ về các cuộc trò chuyện với Trump.Ông Trump liền “đánh phủ đầu”, gọi các bản ghi nhớ là “biên bản ngụy tạo”.Axios nhận xét “cản trở công lý” mới là bằng chứng lớn trong cuộc điều tra chống Trump, và trong cả 2 trường hợp, đều có sợi chỉ xuyên suốt của Nga.Từ vài tháng qua, tổ luật sư của Trump tìm cách đánh lạc hướng hay thu hẹp kích thước trong cuộc phỏng vấn nhân chứng của ông Mueller – hồi sáng Thứ Bảy, luật sư riêng cuả Trump là John Dowd tiết lộ với The Daily Beast : cuộc điều tra hồ sơ Nga nên chấm dứt.* Luật Sư Bạch Ốc “TT Trump Không Định Loại CTV Mueller”WASHINGTON - 1 tuyên bố ngày chủ nhật của ông Ty Cobb, luật sư Bạch Ốc, xác nhận “TT Trump không xem xét khả năng sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller” – hôm Thứ Bảy, luật sư riêng của ông Trump là John Dowd nói “Nên ngưng cuộc điều tra của đoàn Mueller” và sau xác nhận là phát biểu cá nhân, không đại diện ông Trump.Cùng ngày Thứ Bảy, ông Trump dùng twitter để nói rằng cuộc điều tra “toa rập” không nên mở ra, dựa trên các hoạt động lừa dối và hồ sơ ngụy tạo của Hillary Clinton và ủy ban toàn quốc của đảng DC.