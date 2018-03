Trực Thăng Vợ Chồng Ivanka Trump Trục Trặc, Bay Lui

Phụ tá Trump, Giám đốc truyền thông xã hội của Bạch Ốc, bị vợ ly dịWASHINGTON - Trực thăng chở vợ chồng Ivanka Trump bay đi New York phải bay trở lại phi trường thuộc khu vực thủ đô Washington vì có trục trặc với động cơ.CNN cho hay : trực thăng ấy đã đáp tại phi trường Ronald Regan hồi chiều Thứ Năm. Ái nữ Ovanka và con rể TT, cùng là cố vấn rộng quyền của TT, đã đáp trực thăng thương mại để đến Manhattan.Không rõ loại trực thăng trục trặc và lý do để vợ chồng Ivanka đến New York.* Thêm 1 Phụ Tá Cuả Trump Bị Vợ Ly DịWASHINGTON - Tin toà án do Huffington Post loan báo là giám đốc truyền thông xã hội của Bạch Ốc, Dan Scavino, là đối tượng ly dị trong hồ sơ đã lập của vợ là Jennifer Scavino từ cuối Tháng 1.Họ kết hôn năm 2000, sinh 2 con trai – The Daily Beast cho biết : họ khai phá sản năm 2015 vì chi phí chữa bệnh Lyme mãn tính của bà Jennifer.Mới đây, con dâu TT là Vanessa Trump đã làm đơn ly dị với Trump Junior sau 12 năm chung sống.Sau giám đốc truyền thông Hope Hicks đã từ chức, ông Scavino 42 tuổi là phụ tá làm việc lâu dài nhất với ông Trump.