Delaware: Thay Bằng Lái Xe Cũ Bằng Ứng Dụng Smartphone

Các loại bằng lái xe máy, bằng lái xe truyền thống đều sử dụng dạng card in ấn truyền thống. Với thời đại kỹ thuật số, con người đang tìm cách cách số hóa bằng lái xe và tích hợp chúng vào smartphone.Tiểu Bang Delaware rất có thể sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên sử dụng bằng lái xe kỹ thuật số. Khoảng giữa tháng 03/2018, Sở quản lý Cơ giới của Delaware đã tiến hành thử nghiệm chương trình dành cho 200 nhân viên, sẽ sử dụng bằng lái điện tử thay vì các giấy tờ thông thường trong 6 tháng tiếp theo.Scott Vien, giám đốc Sở quản lý Cơ giới Delaware cho biết: “Thật đáng mừng khi chúng tôi sẽ trở thành một trong những bang đầu tiên đưa công nghệ đột phá vào sử dụng. Nó có khả năng bảo vệ quyền riêng tư của chủ sở hữu, đồng thời gia tăng độ an toàn mà cả giấy tờ tùy thân và bằng lái truyền thống không thể mang lại. Trách nhiệm của chúng tôi là mang đến những gì tốt nhất cho người dân của Bang, và bằng lái xe di động hứa hẹn sẽ là một hình thức luôn được cập nhật nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho người dùng, doanh nghiệp và cơ quan hành pháp”Jennifer Cohan, thư ký Bộ Giao thông và Vận tải cho biết thêm: “Quá trình thử nghiệm kéo dài 6 tháng sẽ giúp chúng tôi hình dung được độ hiệu quả của bằng lái xe di động trong các tình huống thực tế, đồng thời chỉ ra các vấn đề của nó trước khi chính thức áp dụng với hơn 800.000 người dân đang sở hữu bằng lái”. Theo thông cáo mới nhất của Sở quản lý Cơ giới, các tính năng của bằng lái xe di động sẽ bao gồm:- Gia tăng quyền riêng tư khi xác nhận tuổi: Địa chỉ, biển số xe và ngày sinh của chủ bằng lái sẽ không được hiển thị. Bằng lái xe di động sẽ chỉ xác nhận liệu tài xế có lớn hơn 18 hoặc 21 tuổi không và hiển thị ảnh chụp để kiểm tra danh tính.- Cảnh sát dễ dàng sử dụng khi yêu cầu dừng đậu xe: Bằng lái xe di động sẽ cho phép công an giao thông gửi yêu cầu cung cấp thông tin của tài xế cho họ trước khi tiếp cận phương tiện.- Đơn giản khi sử dụng: Đảm bảo chủ nhân bằng lái có thể xuất trình giấy tờ khi có nhu cầu mà không gặp khó khăn.- An toàn tuyệt đối: Bằng lái xe di động chỉ có thể mở và truy cập được bởi chủ nhân. Ứng dụng sẽ chỉ nhận mật mã PIN hoặc nhận diện gương mặt của người dùng.Dù trước đây cũng đã có đề nghị về việc đưa bằng lái xe điện tử, kỹ thuật số vào sử dụng, nhưng tiểu bang Delaware tận dụng được hết các lợi thế của việc số hóa các thông tin. Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách chỉ hiển thị các thông tin liên quan là một giải pháp rất sáng tạo, cho phép các sĩ quan có thể kiểm tra tài xế vi phạm trước khi tiếp cận phương tiện và khiến việc dừng đậu xe khi tham gia giao thông an toàn hơn nhiều.Nhưng việc số hóa bằng lái xe vẫn đang nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều tại Mỹ và các quốc gia khác. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đưa bằng lái lên các thiết bị di động, cảnh sát có thể sẽ truy cập trái phép vào các thiết bị, xâm phạm dữ liệu riêng tư của chủ thiết bị. Nên các nhà phát triển đang tìm kiếm các biện pháp kỹ thuật để ngăn trong khi áp dụng thử nghiệm bằng lái xe kỹ thuật số, kết quả sẽ có trong năm 2018. Tuy nhiên, dù sớm hay muộn, việc số hóa bằng lái xe chắc chắn sẽ được tiến hành rộng rãi trên toàn cầu.Nguoivietphone.com.