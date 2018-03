Mỹ, Canada: Tôn Giáo VN Bị Áp Bức...

SAIGON/HANOI -- Tình hình nhân quyền Việt Nam vẫn rất mực tệ hại... Trong khi các giới chức quốc tế tìm hiểu tình hình tôn giáo bị đàn áp ở VN, các tù nhân lương tâm vẫn bị ngược đãi trong tù.Bản tin của Hội Đồng Liên Tôn VN cho biết: Các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ và Canada đã gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Việt Nam...Chùa Giác Hoa, Sài gòn Việt Nam - Vào lúc 13h30 (tức 1 giờ 30 chiều giờ Việt Nam) ngày 19 tháng 3 năm 2018, quý viên chức Lãnh Sự Quan Hoa Kỳ và Canada có đến Chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh và gặp mặt HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN để tìm hiểu về tình hình Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại VN.Tham dự buổi gặp măt gồm có:Phái đoàn Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada:- Bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn.- Bà Pamela Pontius, viên chức chánh trị toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ.- Ông Kyle Nunas, Tổng Lãnh Sự Canada tại Sài Gòn.- Bà Monique Lamoureu, Tham Tán Chánh Trị toà Đại Sứ Canada tại Hà Nội.- Ông Đạt, thông dịch viên Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội.HĐLTVN gồm có:- Hoà Thượng Thích Không Tánh, Phật Giáo.- Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đài.- Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, Cao Đài.- Linh Mục Nguyễn Xuân Lộc, Công Giáo.- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành.- Đạo Huynh Lê Văn Sóc, Phật Giáo Hoà Hảo.- Đạo Huynh Lê Quang Hiển, Phật Giáo Hoà Hảo.Sau khi Quý Chức Sắc Đồng Chủ Tịch HLTVN trình bày về những vị phạm về Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền của nhà cầm quyền CS đối với tôn giáo của mình, bà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ đã cám ơn các Chức Sắc HĐLTVN và cho biết buổi gặp mặt này là để tìm hiểu thực trạng về Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền của các tổ chức tôn giáo độc lập tại VN trình lại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để có đầy đủ dữ kiện trong cuộc đối thoại nhân quyền giữa VN và Hoa Kỳ sẽ xảy ra vào tháng 5 tới tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.Tiếp theo, Ông Tổng Lãnh Sự Canada cũng cám ơn các Chức Sắc HĐLTVN và cho biết chánh phủ Canada rất chú trọng về nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận nên buổi gặp mặt này ông sẽ tìm hiểu rõ về vấn đề này tại VN để đệ trình lên chánh phủ Canada.Buổi gặp mặt kết thúc vào lúc 16h cùng ngày...Trong khi đó, một bản tin RFA ghi nhận: Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai đã bị chuyển trại giam đến Đội 3, phân trại số 4, trại giam Gia Trung, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.Chị Linh Châu, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai vào tối ngày 19 tháng 3 nói với RFA:Hiện tại anh Oai đang ở trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Anh Oai đang bị giam cùng các tù nhân chính trị khác và anh ấy phải cải tạo, làm việc mệt nhọc lắm.Cũng theo lời chị Châu, gia đình anh Oai không hề nhận được thông báo nào từ phía chính quyền về việc anh bị chuyển trại.Tháng giêng vừa qua, anh Nguyễn Văn Oai bị Tòa Phúc Thẩm y án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế với các cáo buộc vi phạm lệnh quản chế và chống người thi hành công vụ. Anh bị giam giữ tại trại giam Công An tỉnh Nghệ An.Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai là một người trong nhóm 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt vào năm 2011 và bị đưa ra tòa xét xử vào năm 2013 với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Bản thân anh Nguyễn Văn Oai bị tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Tuy nhiên anh cho rằng không hề phạm tội mà chỉ lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho người dân theo đúng qui định của Hiến Pháp và Pháp Luật Việt Nam.Anh bị một nhóm người thường phục bắt vào ngày 19 tháng giêng năm ngoái khi đang di chuyển trên đường thuộc địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đến hôm sau, Công an Xã Quỳnh Vinh mới thông báo cho gia đình anh Nguyễn Văn Oai về việc bắt giữ này.Nhiều tổ chức về quyền con người như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, Tổ chức Phóng viên Không biên Giới,…đều lên tiếng cho rằng bản án dành cho anh là oan sai, chỉ nhằm mục đích trả thù và yêu cầu Việt Nam trả tự do cho anh ngay lập tức và vô điều kiện. Vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, hai tù nhân chính trị nữ là Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga cũng bị chuyển đến trại giam xa nhà. Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Khánh Hòa chuyển ra Trại 5 Yên Định, Thanh Hóa. Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị chuyển từ Hà Nam đến nhà tù ở Dak Trung, tỉnh Dak Lak.