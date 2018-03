Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy: Tang Lễ Tại Indio, Nam Cali

Di ảnh Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy.Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy, một vị giảng sư nổi tiếng nhất trong ni giới Việt Nam, vừa viên tịch tại Chùa Phổ Hiền Worcester, Tiểu Bang Massachussets.Sau đây là các thông tin tổng hợp từ Tu Viện Quảng Đức (quangduc.com) và trích các điếu văn.Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy không giữ chức vụ nào trong bất kỳ giáo hội nào, nhưng được Phật Tử hải ngoại ưa chuộng các thời pháp của Ni Trưởng, dù là trên mạng YouTube hay khi được các chùa hải ngoại mời tới thuyết pháp.Cuốn sách nổi tiếng nhất của Ni Trưởng là Hư Hư Lục, đang lưu giữ trên gần như tất cả các trang mạng Phật giáo hải ngoại. Tuy Ni Trưởng không có ngôi chùa nào để an trụ, chỉ được biết có một ngôi nhà nhỏ trong một xóm nghèo ở Miền Tây VN, nơi Ni Trưởng thường lấy quà cúng từ Phật tử hải ngoại để giúp trẻ em nghèo đi học. Trong những năm cuối đời, Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy thường được mởi tới nhiều chùa hải ngoại để thuyết pháp.Từ Sài Gòn, Thầy Thích Đồng Trí viết, trích:“Hơn 69 năm thị hiện nơi trần thế, vào những hoàn cảnh đặc biệt điển hình nhất, những gì cần nói, cần viết, cần thể hiện Ni Trưởng đã làm xong cho Phật Giáo và nhân sinh trong nước lẫn Hải Ngoại. Chúng ta hãy trân quý những di sản to lớn mà Người đã để lại chứ còn mong chờ gì nơi Người nhiều hơn thế nữa. Người lại thị hiện và nhắc nhở chúng ta về bài học vô thường, trần gian là cõi tạm, có hợp ắt có tan, hoa nở rồi tàn, đến rồi lại đi. Chúng ta không còn được nghe Người nói, không còn gặp Người với hình hài đó nữa. Người đã trở về cảnh giới vô sanh bất diệt nhưng công đức và đạo hạnh sáng ngời, giới đức trang nghiêm ân tình kỷ niệm, ý Pháp thâm sâu của Người vẫn còn sống mãi với thời gian vô cùng và không gian vô tận, với pháp giới chúng sanh vô biên, cây lá ở Dược Sư còn vẫy gọi, nước chân không còn gọi tên, trăng viên chiếu còn ngời sáng lung linh hình ảnh của Người.”Trong khi đó, TKN Thích Nữ Giới Châu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ Bắc Tông GHPGVNTNHK, gửi Điện Thư Phân Ưu, trích:“Tổng Vụ Ni Bộ, thuộc Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ vừa nhận được tin Ni sư Thích Nữ Như Thủy, pháp hiệu Huệ Hạnh, viên tịch vào lúc 8 giờ 15 sáng, ngày 17 tháng 3 năm 2018 (nhằm mùng Một tháng Hai, năm Mậu Tuất) tại Chùa Phổ Hiền, thành phố Worceston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ; thế thọ 69 năm, hạ lạp 43.Cố Ni trưởng là một bậc danh Ni tài đức, uyên thâm Phật học, một đời tận tụy trong việc hoằng pháp, giáo dục; từng giảng dạy, dẫn đạo cho nhiều thế hệ Ni Việt Nam, trong và ngoài nước. Ngoài việc giảng dạy, Cố Ni trưởng cũng đã đóng góp nhiều sáng tác văn học, Phật học, và để lại tác phẩm thời danh “Hư Hư Lục,” từ nhiều thập niên trước.”Trong khi đó, NS. Thích Nữ Như Đức, Trụ trì thiền viện Viên Chiếu (Việt Nam), viết bài “Tưởng Niệm Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy” trong đó trích như sau:“Hôm nay huynh đệ chúng con, đại diện Ni chúng thiền viện Viên Chiếu vô cùng xúc động trước tin buồn Ni trưởng Như Thủy viên tịch. Nơi xa xôi, chúng con xin hướng về Giác linh Ni trưởng Như Thủy kính thành một tấc lòng tưởng niệm.Thật là đất trời ảm đạm, buồn tiếc thương khắp mấy không gian. Ni trưởng Như Thủy, một đời tài đức vô song, cả huynh đệ không ai sánh kịp. Một thuở học chung nơi Vạn Hạnh, đi về chung lối Dược Sư. Bạn bè đồng liêu chia ngọt sẻ bùi, trong đại chúng tiếng cười còn đọng. Văn thơ lưu loát, vẽ một nét nên tranh, thơ đôi câu làm ngơ ngẩn biết bao cô ni trẻ.Một đôi thùng gánh hai trăngMột tâm tư trải mấy hằng hà sao.(thơ Như Thủy)Tiếng khánh quá đường kêu gọi giờ thọ thực, chiếc bát chỗ ngồi cùng huynh đệ bên nhau. Giờ niệm Phật, tụng kinh, màu y áo vẫn thơm hương trầm chánh điện. Đi dạy học nơi Huê Lâm, tiếng giảng bài làm xao động cả lớp. Bài văn đăng nơi Giác Ngộ, ý tứ ngôn từ làm khâm phục độc giả gần xa.Ta đứng đó áo nâu dài sám hốiNhạt nhòa bay quên ngày tháng si mê.(thơ Như Thủy)Vì thao thức trên đường học đạo, chân diện mục chưa khám phá, chưa thấu tỏ nguồn tâm, không đành để một đoạn nhân duyên qua mất.Mùa xuân ta lên núiHăm hở làm sơn đồngBỏ con đường khói bụiCho sách vở vời trông.(thơ Như Thủy)Trên núi Tao Phùng, đảnh lễ Hòa thượng Ân sư, nhập Ni chúng Bát Nhã, học thiền kinh thiền lý, tọa thiền sám hối, vất vả chiến đấu với ma hôn trầm trạo cử. Gánh nước từ dưới núi lên viện, vác củi qua mấy đoạn dốc gập ghềnh, mồ hôi tuôn ướt áo, vẫn mơ làm thiền sinh, đầu gậy khêu nhật nguyệt.Học trồng hoa trên đáChân bước mòn sơn khêBao mùa thu trút láSao chưa tỏ lối về.(thơ Như Thủy)Đường Thạch Đầu, đường Đại Mai, đồi Tự Tại bao phen nhìn tà áo Thầy bay như giấc mộng. Tiếng giảng kinh, lời nhắc nhở, thiền đường Chân Không vang lời Thầy thức tỉnh. Hãy ra khỏi lối mòn chấp vọng tình vọng thức, hãy buông đi bóng hình hư ảo không thật. Nhận lấy ông chủ nơi mình, tự do tự tại, không chịu để người khuất phục. Một phen giữ chặt đường lối nhà Thiền, dù nóng bức khó khăn, tâm không lay chuyển.Chưa đủ nội lực công phu, thời thế một phen chuyển động, làm người đầu tiên xuất phát xuống rừng. Thiền viện Viên Chiếu, đất Long Thành rừng hoang gai góc bốn bề. Tay cào tay cuốc, con dao cây rựa dọn rẫy đắp bờ đê. Sức vóc như thanh niên, không con ma khó khăn nào làm nhụt chí. Đất bốn bề có chao nghiêng, một nụ cười hòa tan tất cả. Chị em bên củ khoai củ sắn, trổ tài làm tàu hũ nấm rơm. In một cái bánh khoai mì to bằng bàn tay, chấm nước tương muối ớt cho đầy bụng đói.Không hề gì, không gian thời gian của một miền rừng heo hút. Đốt lửa nấu bánh, ca hát suốt đêm đợi giao thừa năm mới. Làm đạo diễn xúi bầy em đóng vai trò, cười nghiêng ngả bên gốc cây rừng. Dựng tấm bảng dạy chữ Nho “Chi hồ giả dã”, chị và em lấm bùn đất đầy áo, vẫn miệt mài ôn kinh kệ lời xưa. Thầy từ núi Chân Không về khuyên dỗ, sương sớm còn đẫm hoàng y. Từng lời Tổ, từng lời thiền, chim trên cành nằm im nghe ngóng.Gió rừng vẳng tiếng HondaRủ nhau ta vác cuốc ra đón Thầy.(thơ Như Thủy)Một tập tranh ký họa, còn như in Viên Chiếu Lục, vẽ lại một thời thế đó. Mười hai ngày lao động, công trường Vĩnh An nổi tiếng như cồn. Mới hay, sẵn ngòi bút tài hoa thì thế gian trở thành tranh vẽ. Lên pháp tòa thuyết pháp, chuyện xưa chuyện nay, Hư Hư Lục đến giờ vẫn còn xuất bản. Ngôn ngữ như lưu, cười nói giảng dạy mà trẻ già cuồn cuộn kéo theo. Cô Như Thủy, một thời là biểu tượng chư ni ái mộ.Với huynh đệ tận tâm hết lòng, với biển đời cơ khổ lòng bi thương muốn làm Bồ Tát ra tay tế độ. Chẳng ngại ngần với cuộc đời nhiều bí mật chông gai. Rồi từ đó, tiếng tăm lại in thêm một trang sách khác.Xa cách bấy lâu, vẫn trông về chùa xưa chúng cũ, tin tức hỏi han, chia sẻ với huynh đệ mỗi lúc gặp việc bất bình. Như ngày xưa hay ngâm câu thơ Lục Vân Tiên:Anh hùng tiếng đã gọi rằngGiữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha.Người như vậy, tài hoa như vậy, sao chẳng để cho trọn hưởng tuổi trời. Đất Việt, đất Mỹ xa xôi, chẳng thể nào có mặt trong giây phút cuối.Một nén tâm hương, đôi dòng chữ thảo, có khi đợi mất đi rồi mới tỏ cạn nỗi niềm. Thầy như bậc Ân sư, cha già trông chờ cùng tử. Lòng bi mẫn nhuần thấm trọn pháp giới, đợi con về trao cho gia tài còn đó. Người thông minh tánh linh không mờ, xin nhớ cho, Phật tánh không hạn cuộc nơi thân tứ đại. Chóng nhận lại nếp áo nhà thiền, bờ giác ngộ chỉ quay đầu là tới bến. Một đời như mộng, ta chỉ thích mộng lành. Rủ sạch vướng mắc nợ nần, bước thẳng lên vị vô sanh, hòa cùng tánh sáng. Phật pháp quang huy đâu có che lấp một ai. Mình sẵn có hạt châu trong chéo áo, mở ra, mở ra liền, xua tan nghèo khổ. Tặng nhau một câu Bát-nhã, “Qua đi, qua đi, qua hết đi, rốt ráo là giác ngộ, bồ-đề.”Như Thủy giác linh chứng tri.Thích nữ Như Đức.Trụ trì thiền viện Viên Chiếu.” (hết trích)Được biết, tang lễ Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy sẽ tổ chức tại Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ là Thượng Tọa Thích Thông Lai, em ruột của Ni Trưởng.Kim quan Giác linh Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy ngày 21/3/2018 sẽ được cung tiễn từ tiểu bang Massachusetts về thành phố Indio, California.Nghi lễ Tang lễ cố Ni Trưởng thượng Như hạ Thủy sẽ thực hiện tại Chùa Tầm Nguyên - Làng Di Đà Indio, 84115 Indio Blvd., Indio, CA 92201, từ Thứ Sáu 23/3 tới Chủ Nhật 25/3/2018.Chi tiết chương trình tang lễ xin liên lạc Sư cô Hồng Đức (714) 883-2986 hay: hongduc1223@yahoo.com.