Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Tổ Đình Minh Đăng Quang Tổ Chức Đại Lễ Cúng Tổ 2018

Trong Đại Lễ.Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Tổ Đình Minh Quang số 3010 W.Harvard St, Santa Ana CA 92704 vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 17 tháng 3 năm 2018, Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Tổ Đình Minh Đăng Quang đã long trọng tổ chức Đại lễ cúng Tổ Quốc Sư Khuông Việt, Quốc Sư Vạn Hạnh, Thiền Sư Pháp Thuận, Tổ Sư Minh Đăng Quang và Lịch Đại Liệt Vị Tổ Sư Bồ Tát đã dày công truyền bá Chánh Pháp Bảo Quốc An Dân .Hằng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tham dự. Chư Tôn Đức có: Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK), HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, HT. Thích Pháp Trí, Trú xứ Tổ Đình Minh Đăng Quang, HT. Thích Minh Hồi, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết GHPGVNTNHK, Viện Chủ Như Lai Thiền Tự, Thành Phố San Diego, HT. Thích Thông Đạt, Trụ Trì Chùa Đại Nhật Như Lai San Jose, HT. Thích Phước Sung, Trụ Trì Chùa Pháp Hoa, HT. Thích Giác Pháp, HT. Thích Giác Định trú xứ Tu Viện Linh Ứng, HT. Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTNHK,Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý, Rev Vinita, Rev Pannaloko, Rev Punnarata International Buddhist Meditation Center, Bhikhu Gunartana đến từ Houston TX, Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm, NS. Thích Nữ Chân Diệu, Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiệm, NS. Thích Nữ Như Như, NS. Thích Nữ Trí Thiện, NS. Thích Nữ Nguyên Bổn….. . và số đông qúy chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đến từ các chùa và Tự Viện Nam California.Phái đoàn Hội Đồng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo do Hội Trưởng, Tiến Sĩ Lê Phước Sang và các thành viên trong hội đồng, Phái Đoàn Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quang truyền thông và đồng hương Phật tử.Điều hợp chương trình Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Ni Bộ GHPGVNTNHK, Viện Chủ Tịnh Xá Ngọc Minh, San Jose, Thay mặt Ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử. Cảm niệm công đức của qúy Ngài, cảm ơn qúy quan khách, qúy hội đoàn, đoàn thể và đồng hương Phật tử tham dự. Ni Sư kính chúc qúy Ngài Pháp thể Khang An, chúng sanh dị độ, qúy quan khách và đồng hương Phật tử thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào. Trong lúc nầy Ni Sư Tiến Liên cũng đã thông báo tin buồn đó là Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy vừa viên tịch.Mở đầu buổi lễ với nghi thức cung nghinh Chư Linh Vị Quốc Sư, Tổ Sư, trong lúc nầy 3 hồi chuông trống Bát Nhã được gióng lên, tiếp theo Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán.Sau đó Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Trưởng Viện Hành Đạo, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ lên Xưng tán công đức Chư vị Quốc Sư, Tổ Sư và nghi thức dâng lễ Lục Cúng.Trong dịp nầy HT. kêu gọi tất cả mọi người hãy noi gương các Ngài: Khuông Việt, Vạn Hạnh, Lịch Đại Tổ Sư, Tổ Sư Minh Đăng Quang để bảo vệ tổ quốc, đạo pháp...Tiếp theo Đạo Từ của HT. Thích Phước Thuận, trong lời Đạo Từ Hòa Thượng nói: “Tưởng niệm để nhớ về lịch sử nhớ về thời Đinh, Lê, Lý Trần đã ra đời một môn phái đó là Trúc Lâm và có những thiền sư nỗi tiếng như Ngài Pháp Loa, Huyền Quang.. . Như thế để chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta không phải không có những bậc chứng ngộ. Đời Nhà Trần đã bỏ làm Vua để đi tu. Chúng ta hãy cùng nhau trao đổi để cùng xây dựng đạo pháp. Cứu nước, cứu dân trước hết ta phải tự cứu mình, đọc lịch sử để vươn dậy xây dựng lý tưởng, đem lý tưởng để phục vụ chúng sanh. Đức Phật dạy: “Cúng dường chúng sanh là cúng dường Chư Phật.” Ngài Tổ Sư Minh Đăng Quang đã đi truyền đạo từ cao nguyên về đến đồng bằng. Mong rằng trong thời buổi nầy chúng ta mỗi người một tay đóng góp cầu nguyện xây dựng đất nước.” Cầu Chư Phật gia hộ cho qúy vị vững tiến trên bước đường tu học để phục vụ đạo pháp và dân tộc.Tiến Sĩ Lê Phước Sang trong lời phát biểu ông nói: “Chúng tôi đến đây để bày tỏ tấm lòng cùng một lúc với Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương đã gắn liền sinh mạng với Phật Giáo Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng từ lâu trong tiền kiếp còn có duyên nợ nên chúng tôi đến đây để tưởng nhớ Ngài Tổ Sư Minh Đăng Quang.Khi nhắc đến Bảo Quốc An dân chúng tôi lại liên tưởng đến lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy tín đồ về Bảo Quốc An dân và ông xin toàn thể đọc lời nguyện: “Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Vị Năm Non, Bảy Núi, xin quy y theo các Ngài “ Ông nghĩ cũng có sự dẫn dắt của Đức Huỳnh Giáo Chủ nên trụ sở Hội Đồng Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo mới đem Lư nhang, về đặc chỗ nầy để gần gũi Hòa Thượng Minh Tuyên.” Ông cũng nhắc lại lời nguyện: “Một Đạo, Một Đời cho đến ngày chung thân.”Tiếp theo phần nhạc lễ tụng kinh cầu nguyện.Sau đó Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do Đạo tràng Tổ Đình Minh Đăng Quang khoản đãi.Trong lúc nầy mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và Đạo Tràng Minh Đăng Quang trình diễn.