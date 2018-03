Hạ Quốc, Cá Tra, Vượt Biên, Tranh Giả, Bệnh Lao

Xuân NiệmViệt Nam dưới mắt Trung Quốc chỉ là một quốc gia láng giềng, yếu kém, nhỏ nhoi, bướng bĩnh, “chẳng đáng xem,” nhưng cũng là “bất khuất, đồng chủng, đồng văn” với TQ... Đó là cái nhìn từ các chiến lược gia TQ. Đúng hay sai?Thông Tấn Sputnik của Nga ghi nhận từ Thời Baó Hoàn Cầu và Giáo Dục VN:“Giáo sư Hứa Kỷ Lâm từ Đại học Sư phạm Hoa Đông từng nói:"Cái thế ngoại giao của Trung Quốc về mặt tập quán có thể phân thành thượng quốc và hạ quốc. Với các thượng quốc như Hoa Kỳ, (Trung Quốc) thường quan sát tỉ mỉ chân tơ kẽ tóc, việc nhỏ đến đâu cũng xem là việc lớn. Còn với các "hạ quốc" như Việt Nam thì dù có sát nách ta, cũng chẳng đáng xem, cho nên thiếu những hiểu biết tối thiểu về họ. Những nước nhỏ như thế có lúc còn khó đối phó hơn là nước lớn. Muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia, đầu tiên phải tìm hiểu quốc gia láng giềng bất khuất, đồng chủng đồng văn với chúng ta....”Như thế, coi chừng, đàn anh TQ sẽ dùng độc chiêu Trọng Thủy - Mỵ Châu năm xưa...Báo Pháp Luật TP ghi nhận tình hình Mỹ áp thuế cao nhất trong lịch sử, cá tra Việt Nam hết đường xuất khẩu sang Mỹ.Bản tin ghi lời đại diện một DN cá tra:"Đây là mức thuế cao nhất khủng khiếp đối với con cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Với mức thuế này thì coi như cá tra Việt Nam hết đường xuất khẩu sang Mỹ vì hiện tại giá xuất khẩu cá tra sang thị trường này đã là 4-5 USD/kg, xuất để làm gì nữa."Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng giám đốc Godaco, cho rằng với mức thuế cao này thì coi như cá tra Việt Nam hết đường xuất khẩu sang Mỹ.Trong khi đó, dân Việt Nam vẫn đang xuống gh vượt biên đều đặn.Bản tin VOA ghi lời Cơ quan tuần duyên Đài Loan (CGA) cho hay 2 người Việt đã chết đuối ở ngoài khơi Đài Đông sáng sớm thứ Hai 19/3 trong khi đang tìm cách nhập cư trái phép vào Đài Loan.Trang mạng focustaiwan dẫn lời ông Li Chih-hao thuộc lực lượng tuần duyên ven biển, cho biết hai người Việt gồm 1 nam 1 nữ, rơi xuống biển khi chiếc xuồng của họ bị lật vì gặp sóng lớn. Ông Li nói hai nạn nhân đã qua đời dù đã được tàu tuần duyên vớt lên và cấp kỳ đưa tới bệnh viện.Vẫn theo ông Li thì trên xuồng còn có 4 người khác: 3 người Việt gồm 2 nữ, một nam, và 1 người Đài Loan. 4 người này đã bơi được vào bờ, nơi họ bị cảnh sát tuần duyên câu lưu.Bản tin BBC ghi rằng theo một nguồn từ giới nghiên cứu Nga nói với BBC rằng việc Ngoại trưởng Nga hoãn chuyến thăm Việt Nam có thể là để tránh Quốc tang Thủ tướng Phan Văn Khải ở Việt Nam.Theo lịch cũ trước đây, ông Sergey Lavrov thăm Việt Nam ngày 19 và 20/3, nhưng Việt Nam vừa loan báo tang lễ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 20 và 21/3.Phía Việt Nam cho biết chuyến thăm bị hủy vì "những lý do không lường trước" chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử.Tranh giả vẫn nhức nhối, theo báo Tuôi Trẻ ghi lời nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng rằng có những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng thời Đông Dương được làm giả rất nhiều nhưng tinh vi đến nỗi bản thân ông cũng khó phân biệt thật giả:"Đến lúc cần chỉ đích danh và công khai tên những người làm tranh giả chứ không nên tế nhị nữa. Phải đánh vào danh dự của họ thì mới mong bớt nạn tranh giả. Giới họa sĩ cần thành lập trung tâm bảo vệ bản quyền mỹ thuật để bảo vệ bản quyền các họa sĩ. Nếu thành lập được trung tâm này, tôi sẽ tham gia làm miễn phí."Báo Môi Trường Net kể: Hơn 5.000 người tử vong vì bệnh lao mỗi ngày.Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, bệnh lao đã lấy đi sinh mạng hơn 5.000 người mỗi ngày và không loại trừ bất kỳ một quốc gia nào...Ngày 24/3 hàng năm được Tổ chức Y tế thế giới chọn là Ngày thế giới phòng chống lao, nhằm nâng cao nhận thức về dịch lao trên toàn cầu cũng như kêu gọi các quốc gia nỗ lực loại trừ bệnh lao, giúp người bệnh mắc lao được tiếp cận, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc y tế.Báo Người Lao Động kể chuyện Thanh Hóa: Hàng ngàn ngư dân mất việc do cửa biển bồi lắng.Nhiều tháng qua, hàng trăm tàu thuyền neo đậu tại cảng Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) không thể ra khơi, phải nằm bờ do luồng lạch ra cửa biển bồi lắng, hàng ngàn ngư dân mất việc làm...Giảng viên đaị học cũng làm tầm bậy, theo bản tin VnExpress: Vết trượt của nam giảng viên ở Sài Gòn.Mở lớp dạy tiếng Anh chui trong trường đại học, Huyền định "hợp thức hóa" điểm cho cả trăm sinh viên nhưng bất thành.Ngày 16/3, TAND TP SG xét xử Nguyễn Văn Huyền (41 tuổi, nguyên giảng viên Đại học Công nghiệp TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được tại ngoại, cựu giảng viên đến tòa với vẻ lặng lẽ. Suốt phiên xử, bị cáo luôn cúi đầu. Huyền là trưởng bộ môn tiếng Anh của trường.Báo Pháp Luật Plus kể chuyện Hà Nội: Đội CSGT số 3 đã xử phạt nữ tài xế quay đầu xe tại cầu Cót với mức 1.350.000 đồng, ngoài ra còn tước GPLX 2 tháng....Trước đó ngày 16/3, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh nữ tài xế ô tô quay đầu xe giữa cầu Cót, Cầu Giấy, Hà Nội và còn xuống xe hùng hổ gây sự với người đi xe máy làm dư luận bất bình...Người đàn bà hung dữ là chị Trịnh Thị Tuyết (SN 1963, ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) là người trực tiếp điều khiển xe ô tô trên.Báo Dân Trí kể chuyện Khánh Hòa: Khốn đốn vì mía cháy hàng loạt, nằm phơi nắng trên đồng.Nhiều ngày qua, người dân trồng mía và thương lái ở xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) lâm vào cảnh khốn đốn do mía đang mùa thu hoạch bất ngờ cháy hàng loạt trên đồng.