Hạt Nhựa Li Ti Có Trong 93% Nước Đóng Chai

Nước đóng chai không chỉ bọc quanh bằng nhựa, mà còn thâm nhập vào trong đó, theo một nghiên cứu mới cho biết.Các nhà nghiên cứu tại Đại Học Tiểu Bang New York đã thử nghiệm 259 chai nước được mua tại 9 quốc gia, gồm Hoa Kỳ, và phát hiện rằng 93% trong số chai nước đó chứa đựng những hạt nhựa nhỏ li ti, theo báo the Guardian tường trình.Nhóm nghiên cứu nói rằng họ phát hiện trung bình 10.4 mảnh nhựa có kích thước bằng sợi tóc trong mỗi lít nước. Trung bình có 314 hạt nhỏ hơn trong mỗi lít nước cũng được tin là hạt nhựa.Một số chai nước có hàng ngàn hạt nhỏ. Các nhà nghiên cứu cho biết rằng dù một số chai nước có nhãn hiệu được quảng cáo là tinh khiết, sự ô nhiễm là gấp đôi được tìm thấy trong một nghiên cứu trước đây về sự ô nhiễm hạt nhựa li ti của nước ống.Các nhà nghiên cứu, là những người đã dùng thuốc nhuộm để phát hiện các hạt nhỏ, cho biết có nhiều cách mà những hạt nhựa li ti có thể thâm nhập vào nước, gồm từ những nắp chai nhựa.Sự ám chỉ về sức khỏe của việc sử dụng các hạt nhựa li ti vẫn còn mù mờ, dù các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng chúng có thể hấp thụ các hóa chất độc hại. “Nếu bạn đã từng ăn chili hay spaghetti và bạn đặt nó vào hộp nhựa, và bạn không thể chà rửa sạch màu cam, thì đó là biểu hiện của cách hộp nhựa hấp thụ hóa chất dầu,” theo Max Liboiron làm việc tại phòng thí nghiệm Civic Laboratory for Environmental Action Research nói với CBC.Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) nói rằng họ có kế hoạch xem xét các nguy cơ của việc sử dụng những hạt nhựa li ti, theo BBC cho biết.