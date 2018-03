22 Triệu Người Mỹ Mất Ngày Làm/ Việc Làm Vì Nhạy Cảm Hóa Chất

Một phần tư người dân tại Hoa Kỳ báo cáo nhạy cảm với các hóa chất, gồm việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu, sơn, các dụng cụ lau chùi làm sạch, nước hoa và mùi dầu hỏa, theo một nghiên cứu cho biết.Sự thịnh hành của việc nhạy cảm về hóa chất đã gia tăng đáng kể trong nhiều năm gần đây, khi các nhà nghiên cứu phát hiện hơn ¼ người Mỹ báo cáo nhạy cảm và một nửa trong số đó – 12.8% -- đã được chẩn đoán bị nhạy cảm nhiều loại hóa chất, hay MCS, theo các nhà nghiên cứu phúc trình tại Đại Học Unversity of Melbourne ở Úc Châu trong một nghiên cứu được đăng trong Tạp Chí Journal of Occupational and Environmental Medicine vào tháng 3.“MCS là bệnh tàn tật nghiêm trọng và nguy cơ đang lan rộng và gia tăng trong dân số Hoa Kỳ,” theo Bác Sĩ Anne Steinemann, giáo sư về kỹ sư công chánh và nữ chủ tịch của Sustainable Cities tại Trường Kỹ Sư của Đại Học Melbourne, cho biết trong một thông cáo báo chí.Dựa trên mẫu thử ngẫu nhiên của 1,137 người được phỏng vấn trên mạng, Steinemann cho thấy rằng nhạy cảm hóa chất đã gia tăng trong một thập niên qua hơn 200% và được chẩn đoán mắc bệnh MCS nhảy vọt 300% -- phỏng đoán tổng cộng 55 triệu người lớn tại Hoa Kỳ đã bị MCS.Bị MCS làm cho khoảng 22 triệu người Mỹ bị mất ngày làm việc hay việc làm trong năm rồi từ việc tiếp xúc với các sản phẩm tiêu thụ nước hoa tại sở làm, theo Steinemann cho biết.Trong nghiên cứu họ cho thấy rằng người bị MCS trải qua nhiều triệu chứng như đau nhức nửa đầu, chóng mặt, khó thở và vấn đề tim, với sự nghiêm trọng của những ảnh hưởng này làm cho 76% trong số những đó bị tàn tật.